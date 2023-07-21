Ким Мин Чжэ о службе в Корее: «Страна не может существовать без армии, ее нужно защищать – так нас воспитывали. Я стрелял, маршировал, похудел на 4 кг»

Ким Мин Чжэ поделился впечатлениями от службы в армии этим летом.

«Здесь, в , военная служба является обязательной. Страна не может существовать без армии, ее нужно защищать – так нас воспитывали.

В ходе базовой подготовки я занимался многими вещами, не имеющими никакого отношения к футболу. Мы стреляли из пистолетов, много маршировали – 30 километров с рюкзаками по 25 килограммов и так далее. Потом я заставил себя похудеть на четыре килограмма.

Не думаю, что люди это понимают, потому что они не южнокорейцы», – сказал защитник «Баварии» и сборной Южной Кореи.