Ким Мин Чжэ о службе в Корее: «Страна не может существовать без армии, ее нужно защищать – так нас воспитывали. Я стрелял, маршировал, похудел на 4 кг»
Ким Мин Чжэ поделился впечатлениями от службы в армии этим летом.
«Здесь, в Южной Корее, военная служба является обязательной. Страна не может существовать без армии, ее нужно защищать – так нас воспитывали.
В ходе базовой подготовки я занимался многими вещами, не имеющими никакого отношения к футболу. Мы стреляли из пистолетов, много маршировали – 30 километров с рюкзаками по 25 килограммов и так далее. Потом я заставил себя похудеть на четыре килограмма.
Не думаю, что люди это понимают, потому что они не южнокорейцы», – сказал защитник «Баварии» и сборной Южной Кореи.
А призывное рабство - мерзость в квадрате.
Я понимаю, думать для борца с режимом это сложно
Но здесь же все очень просто
стер не одну подкову на плацу.
отец отлил из какого-то сплава и прислал. неубиваемая.
но царапала пол в казарме. старший прапорщик с ума сошел выискивая откуда царапины на досках
большинство стран же вполне спокойно может жить с контрактной армией, в том числе Россия.
удары по сфере интересов - ударом по сфере интересов можно назвать любое действие в отношении любой страны, следовательно все воюют со всеми.
уничтожение русских людей каких, где, как?)
чушь про экономические санкции смысла обсуждать не вижу, пропускаем
размещение ракет каких и где? их у границ России как не было, так и нет.
бро, очень плохо, поищи что-нибудь, что могло бы подкреплять твою позицию в будущих дискуссиях, удачи)
И зачем им призыв, если их альянс НАТО защищает?)))