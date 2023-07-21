Ким Мин Чжэ о службе в Корее: «Страна не может существовать без армии, ее нужно защищать – так нас воспитывали. Я стрелял, маршировал, похудел на 4 кг»

Теги Бавария Сборная Южной Кореи по футболу бундеслига Германия Ким Мин Чжэ Футбол

Ким Мин Чжэ поделился впечатлениями от службы в армии этим летом.

«Здесь, в Южной Корее, военная служба является обязательной. Страна не может существовать без армии, ее нужно защищать – так нас воспитывали.

В ходе базовой подготовки я занимался многими вещами, не имеющими никакого отношения к футболу. Мы стреляли из пистолетов, много маршировали – 30 километров с рюкзаками по 25 килограммов и так далее. Потом я заставил себя похудеть на четыре килограмма.

Не думаю, что люди это понимают, потому что они не южнокорейцы», – сказал защитник «Баварии» и сборной Южной Кореи.

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71 комментарий

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Антон Фалафель
Строевая подготовка самая бесполезная хрень
+41
-7
+34
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Ivan Balashov
Ответ ddddan 2
щас бы если тут русский был,то налетели бы либералы с "мордором" и с "военным государство"
Милитаризм одинаково мерзок в любой стране. Хоть в России, хоть в Корее, хоть в Штатах.

А призывное рабство - мерзость в квадрате.
+45
-14
+31
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ddddan 2
щас бы если тут русский был,то налетели бы либералы с "мордором" и с "военным государство"
+48
-25
+23
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Аморалинни
Ответ Ivan Balashov
Вот только почему в эту самую армию должны тащить всех без разбора, вне зависимости от того, хочет человек заниматься охраной государства или нет? ЛЮБОЙ труд должен быть добровольным и оплачиваемым.
Может потому что в случае войны, государству нужен обученый резерв?
Я понимаю, думать для борца с режимом это сложно
Но здесь же все очень просто
+47
-25
+22
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XavIniesta2008-2015
Ответ Maksmen1995
Как и кантики на сугробах, покос травы лопатой..
Чем бы солдат не занимался, лишь бы...устал
+13
0
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Maksmen1995
Ответ Антон Фалафель
Строевая подготовка самая бесполезная хрень
Как и кантики на сугробах, покос травы лопатой..
+11
0
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ReneHoseman
Ответ Антон Фалафель
Строевая подготовка самая бесполезная хрень
согласен, обучать слаженности, — это одно, а тянуть носок — это идиотизм. ну может быть для парадных войск и караулов.
стер не одну подкову на плацу.
отец отлил из какого-то сплава и прислал. неубиваемая.
но царапала пол в казарме. старший прапорщик с ума сошел выискивая откуда царапины на досках
+10
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Аморалинни
Ответ Михо
При чем здесь армия Южной Кореи?
Борец с режимом на зарплате просто накинул, не стоит обращать внимания
+12
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Михо
Ответ Назар Игорь
Кого защищать, страну или армию? Армия достаточно защищена, все прибавки, дотации, льготы в основном идут на силовиков. А вот страну защищать надо - от своры ворюг растаскивающих природные богатства России, от жадных коррумпированных чиновников, от "народных" избранников, от законотворцев?
При чем здесь армия Южной Кореи?
+7
-1
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nerol
Ответ Гамарджоба Генацвале
Если на твою страну нападут, то ты тоже свалишь куда подальше. Яснопонятно.
А что если человеку чуждо само понятие государства, и он не причастен к тем линиям границ, которые некие сильные мира сего некогда начертили, а его обязали отдавать жизнь за сохранность рамок той территории, в которой его угораздило на этот свет появится?
+4
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ahma007
Ответ ddddan 2
щас бы если тут русский был,то налетели бы либералы с "мордором" и с "военным государство"
Одно дело когда твоя страна занимается «империализмом», а другое дело когда твоя страна находится в состоянии реальной войны с агрессивным соседом!
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bellyashe
Ответ ddddan 2
щас бы если тут русский был,то налетели бы либералы с "мордором" и с "военным государство"
такие страны, как Южная Корея или, например, Израиль, существовать без обязательной армии действительно не могут. хотя к Корее это, наверное, уже не так применимо, как лет 50 назад. но это исключения.
большинство стран же вполне спокойно может жить с контрактной армией, в том числе Россия.
+9
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Дмитрий Шакиров
Ответ Антон Фалафель
Строевая подготовка самая бесполезная хрень
самая норм тема с ведром ходить. вообще никаких вопросов, точно чём-то занят.
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haymaker
Ответ ddddan 2
щас бы если тут русский был,то налетели бы либералы с "мордором" и с "военным государство"
У Южной Кореи полоумный сосед. У них ещё и американский контингент на территории. Их призывную армию в этом историческом периоде можно легко объяснить.
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Maksmen1995
Ответ XavIniesta2008-2015
Чем бы солдат не занимался, лишь бы...устал
В точку)
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bellyashe
Ответ Аморалинни
Так на нее никто и не нападал))
а кто нападал на Россию?
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Дмитрий Керпатенко
Ответ Игорь М.
потому что армия есть демонстрация силы принуждения государства и давления на определённую часть общества. Например, в нашем обществе принято у старшего поколения "спрашивать" за армию у младшего, говорить об армии только в позитивном ключе и употреблять это богомерзкое "должен" по отношению к этому месту. Это всё манипуляции для того, чтобы ты либо был интегрирован в это общество, интериоризировав эти нормы и поведение (тем самым ты получаешь свободу от одиночества), либо стал ещё более выключенным из него, отвергнув такие установки (тогда ты получаешь одиночество и санкции со стороны общества и государства).
сам то служил? философ, или только посты выкладываешь
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haymaker
Ответ Ivan Balashov
Защищать от кого? Ни у меня, ни у моих близких людей нет никаких врагов за границами страны. Ну и да, лучшее, что может сделать любой человек в отношении любой войны, если таковая случится - держаться от неё как можно дальше. Например, уехать туда, где поспокойнее, взяв с собой упомянутых вами супругу и детей. Чем меньше людей возьмёт оружие и пойдёт на войну, тем меньше жизней она унесёт.
От страны зависит. Южная Корея, Израиль, Кувейт, Саудовская Аравия, Украина, вся восточная Европа, средняя Азия - эти страны всегда в группе риска из-за невменяемых соседей. Им либо делать мощную армию, либо вступать в альянсы, либо размещать иностранный контингент.
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bellyashe
Ответ Аморалинни
Удары по сфере интересов России - нападение на страну Уничтожение русских людей - нападение на страну Санкции против России - нападение на страну Размещение ракет у границ - нападение на страну Угрозы ударов по СП1-2 - нападение на страну
интересно. но ввод войск и нанесение ракетных ударов по территории страны - не нападение на страну, я правильно понял?) («на Украину никто не нападал»)
удары по сфере интересов - ударом по сфере интересов можно назвать любое действие в отношении любой страны, следовательно все воюют со всеми.
уничтожение русских людей каких, где, как?)
чушь про экономические санкции смысла обсуждать не вижу, пропускаем
размещение ракет каких и где? их у границ России как не было, так и нет.
бро, очень плохо, поищи что-нибудь, что могло бы подкреплять твою позицию в будущих дискуссиях, удачи)
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Аморалинни
Ответ marchellinos
В Германии нет призыва. Есть контрактная армия. При призыве должен быть четкий план прохождения службы.
Очень рад за Германию
И зачем им призыв, если их альянс НАТО защищает?)))
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Назар Игорь
Кого защищать, страну или армию? Армия достаточно защищена, все прибавки, дотации, льготы в основном идут на силовиков. А вот страну защищать надо - от своры ворюг растаскивающих природные богатства России, от жадных коррумпированных чиновников, от "народных" избранников, от законотворцев?
Новость про в Южную Корею, чувак. Даже не про Северную.
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bellyashe
Ответ Аморалинни
Да я вот тоже не понимаю, почему штаты в 62 году устроили блокаду Кубы - война по международному праву На них же никто не нападал - на их территории никто не заходил Ведь отношения СССР и Кубы - это их личное дело. И непонятно почему Мир тогда поддержал штаты Удивительно
кто и каким образом напал на Россию 24 февраля 2022 года?)
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bellyashe
Ответ Аморалинни
24 февраля 22 года и даже раньше
так Украина от ядерного оружия еще в 1994 отказалась же, не?)
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Аккайын Жасов
Ответ fbd
А от кого ей защищать людей? От рептилоидов и ящеров?
А от кого защищать какую либо страну? Это тупиковый путь для нас всех людей - что кто-то на кого-то нападет
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Pb-SE
Ответ Дмитрий Шеховцов
В России так же нужно воспитывать наше молодое поколение
Сначала надо, чтобы женщина не училась и не работала, а рожала с 15 лет.
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