«Все будут трястись». Карпин пошутил после 11:0 с Брунеем о будущих соперниках
Валерий Карпин высказался после победы над Брунеем (11:0) в товарищеском матче.
– Дальше продолжите играть в регионах? Может ли сборная приехать в Ростов?
– Не знаю, нужно или не нужно, но можно точно. Ростов рассматривался на игру с Сирией, но договорились на Волгоград. Логистику проверили, никто не умер, поэтому ничего страшного нет в том, чтобы сыграть в Ростове.
– Не боитесь, что после 11:0 с нами будут отказываться играть?
– Все будут трястись, - смеясь сказал главный тренер сборной России.
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