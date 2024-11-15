«Все будут трястись». Карпин пошутил после 11:0 с Брунеем о будущих соперниках

Валерий Карпин высказался после победы над Брунеем (11:0) в товарищеском матче.

– Дальше продолжите играть в регионах? Может ли сборная приехать в Ростов?

– Не знаю, нужно или не нужно, но можно точно. Ростов рассматривался на игру с Сирией, но договорились на Волгоград. Логистику проверили, никто не умер, поэтому ничего страшного нет в том, чтобы сыграть в Ростове.

– Не боитесь, что после 11:0 с нами будут отказываться играть?

– Все будут трястись, - смеясь сказал главный тренер сборной России.