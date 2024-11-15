Карпин о беседе с Галицким перед игрой: «В ресторане пообедали, 95% времени говорили о футболе. Спасибо за прием, 27 тысяч пришли на сборную России, а не на Бруней, что радует»
Валерий Карпин пообщался с Сергеем Галицким перед матчем с Брунеем.
Сборная России одержала победу со счетом 11:0 в товарищеском матче в Краснодаре.
Главный тренер российской сборной Валерий Карпин встретился с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким перед игрой.
– Огромное спасибо «Краснодару» и городу за прием. 27 тысяч пришли на сборную России, а не на Бруней, что радует. Билеты были проданы все, не доехали пять тысяч.
– О чем говорили с Галицким?
– В ресторане пообедали, 95% времени говорили о футболе, – сказал главный тренер сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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