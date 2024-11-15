Карпин о беседе с Галицким перед игрой: «В ресторане пообедали, 95% времени говорили о футболе. Спасибо за прием, 27 тысяч пришли на сборную России, а не на Бруней, что радует»

Валерий Карпин пообщался с Сергеем Галицким перед матчем с Брунеем.

Сборная России одержала победу со счетом 11:0 в товарищеском матче в Краснодаре.

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин встретился с владельцем «Краснодара » Сергеем Галицким перед игрой.

– Огромное спасибо «Краснодару» и городу за прием. 27 тысяч пришли на сборную России, а не на Бруней, что радует. Билеты были проданы все, не доехали пять тысяч.

– О чем говорили с Галицким?

– В ресторане пообедали, 95% времени говорили о футболе, – сказал главный тренер сборной России.

Матч Россия – Бруней в Краснодаре посетили 26 865 зрителей