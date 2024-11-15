Тренер Брунея про 0:11 от России: «Это не позор, соперник очень сильный. Мы старались, впереди длинная дорога, чтобы поднять наш уровень»
Тренер сборной Брунея высказался о поражении от России (0:11).
«Это не позор. Мы старались играть в футбол, учитывая уровень соперника. Я видел желание у наших игроков – это главное. Впереди у нас еще длинная дорога, чтобы поднять наш уровень», – сказал Винисиус Эутропио.
Также главный тренер сборной Брунея оценил уровень российской сборной.
«Соперник очень сильный. Было тяжело проявить кураж и играть. Самый большой вызов – сыграть как можно лучше», – сказал Эутропио.
Сборная России одержала крупнейшую победу в истории – 11:0 с Брунеем
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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