Тренер Брунея про 0:11 от России: «Это не позор, соперник очень сильный. Мы старались, впереди длинная дорога, чтобы поднять наш уровень»

Тренер сборной Брунея высказался о поражении от России (0:11).

«Это не позор. Мы старались играть в футбол, учитывая уровень соперника. Я видел желание у наших игроков – это главное. Впереди у нас еще длинная дорога, чтобы поднять наш уровень», – сказал Винисиус Эутропио.

Также главный тренер сборной Брунея оценил уровень российской сборной.

«Соперник очень сильный. Было тяжело проявить кураж и играть. Самый большой вызов – сыграть как можно лучше», – сказал Эутропио.

Сборная России одержала крупнейшую победу в истории – 11:0 с Брунеем