Канчельскис про 11:0 с Брунеем: «Смешно было смотреть, бардак. Вам не смешно? Такие матчи не нужны, лучше сыграть с «Зенитом», «Спартаком» или ЦСКА»
Андрею Канчельскису было смешно смотреть матч России и Брунея.
Сборная России в Краснодаре разгромила команду Брунея со счетом 11:0. Это самая крупная победа в истории российской команды.
– Какие впечатления?
– Никаких. Я смотрел игру, но мы же не с чемпионами мира играли. Надо сказать: «Молодцы, выиграли, готовимся к следующей игре».
Это бардак. Смешно было смотреть. Такие матчи не нужны, лучше сыграть с «Зенитом», «Спартаком» или ЦСКА. Там хотя бы будет сопротивление.
Вам самим не смешно было? Сыграли бы с «Краснодаром» в этом городе, было бы лучше, – сказал экс-игрок сборной России.
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