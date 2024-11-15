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  • Канчельскис про 11:0 с Брунеем: «Смешно было смотреть, бардак. Вам не смешно? Такие матчи не нужны, лучше сыграть с «Зенитом», «Спартаком» или ЦСКА»
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Канчельскис про 11:0 с Брунеем: «Смешно было смотреть, бардак. Вам не смешно? Такие матчи не нужны, лучше сыграть с «Зенитом», «Спартаком» или ЦСКА»

Андрею Канчельскису было смешно смотреть матч России и Брунея.

Сборная России в Краснодаре разгромила команду Брунея со счетом 11:0. Это самая крупная победа в истории российской команды.

– Какие впечатления?

– Никаких. Я смотрел игру, но мы же не с чемпионами мира играли. Надо сказать: «Молодцы, выиграли, готовимся к следующей игре».

Это бардак. Смешно было смотреть. Такие матчи не нужны, лучше сыграть с «Зенитом», «Спартаком» или ЦСКА. Там хотя бы будет сопротивление.

Вам самим не смешно было? Сыграли бы с «Краснодаром» в этом городе, было бы лучше, – сказал экс-игрок сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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