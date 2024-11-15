Матч Россия – Бруней в Краснодаре посетили 26 865 зрителей

Матч Россия – Бруней в Краснодаре посетили более 26 тысяч человек.

Товарищеская игра на стадионе «Краснодара» собрала 26 865 зрителей. Хозяева победили со счетом 11:0. Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.