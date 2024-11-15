Матч Россия – Бруней в Краснодаре посетили 26 865 зрителей
Матч Россия – Бруней в Краснодаре посетили более 26 тысяч человек.
Товарищеская игра на стадионе «Краснодара» собрала 26 865 зрителей. Хозяева победили со счетом 11:0.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Sports
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