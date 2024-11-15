У России 23 удара в 1-м тайме, у Брунея – 0. Владение – 73% на 27%
Сборная Брунея не била по воротам России в первом тайме.
Команда тренера Валерия Карпина нанесла 23 удара по воротам соперника, 7 из которых пришлись в створ. Сборная Брунея ни разу не пробила в первой половине игры.
Также российская сборная больше владела мячом – 73% игрового времени против 27% у команды Брунея.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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