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У России 23 удара в 1-м тайме, у Брунея – 0. Владение – 73% на 27%

Сборная Брунея не била по воротам России в первом тайме.

Команда тренера Валерия Карпина нанесла 23 удара по воротам соперника, 7 из которых пришлись в створ. Сборная Брунея ни разу не пробила в первой половине игры. 

Также российская сборная больше владела мячом – 73% игрового времени против 27% у команды Брунея. 

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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