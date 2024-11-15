Россия забила 11 голов впервые в истории – Брунею
Сборная России впервые забила 11 голов в официальном матче.
Команда под руководством Валерия Карпина в товарищеском матче обыграла сборную Брунея (11:0).
Сборная России впервые забила 11 голов в одном матче, одержав крупнейшую победу в своей истории.
До этого самой крупной была победа над Сан-Марино (9:0) в июне 2019-го в рамках отбора на Евро-2020.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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