Россия забила 11 голов впервые в истории – Брунею

Сборная России впервые забила 11 голов в официальном матче.

Команда под руководством Валерия Карпина в товарищеском матче обыграла сборную Брунея (11:0).

Сборная России впервые забила 11 голов в одном матче, одержав крупнейшую победу в своей истории.

До этого самой крупной была победа над Сан-Марино (9:0) в июне 2019-го в рамках отбора на Евро-2020.