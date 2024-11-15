Мостовой про 11:0: «Смешно! Я говорил уже: где сборная Брунея, а где футбол? С Сирией точно будет посерьезнее»
Александр Мостовой оценил победу сборной России над Брунеем (11:0).
19 ноября в Волгограде российская национальная команда сыграет со сборной Сирии.
«Смешно! Я говорил уже: где сборная Брунея, а где футбол? Мой прогноз почти сбылся. Я же говорил, что будет примерно 10:0.
Нельзя серьезно говорить об этом матче. С Сирией точно будет посерьезнее. Остается надеяться на этот матч», – сказал экс-игрок сборной России.
Мостовой об игре России и Брунея: «Я бы хет-трик оформил! Выпусти Онопко и Карпина – по дублю бы сделали»
Сборная России одержала крупнейшую победу в истории – 11:0 с Брунеем
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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