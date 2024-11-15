Мостовой об игре России и Брунея: «Я бы хет-трик оформил! Выпусти Онопко и Карпина – по дублю бы сделали»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча России и Брунея.

Товарищеская игра сборных России и Брунея состоится сегодня в Краснодаре. Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Этих товарищей должны выносить со счетом 10:0. Это должен быть минимум, потому что там даже профессиональных футболистов нет. Это несерьезно совершенно!

Давайте так, перенесемся в мое время. Представим, что нашей национальной команде сказали бы, что нужно играть с Брунеем. Не знаю, улетели там куда-то в какое-то турне. Я думаю, 10:0 мы бы точно победили, спокойно.

У нас бы все хотели забить, все, кто в атаке играл, закинули бы мяча по два-три. Ясно, что защитники забили бы меньше, но все бы отличились, я вас уверяю. Я бы хет-трик оформил! Сейчас выпусти Витю Онопко, того же Карпина, остальных ребят – и они бы по дублю оформили. Это железно! – сказал Мостовой.

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