Обляков забил Брунею на 1-й минуте с паса Кривцова пяткой. Россия повела 3:0 к 10-й

Игроки сборной России забили гол команде Брунея на 1-й минуте матча.

Российская сборная проводит товарищескую игру и ведет 3:0 .

Команда Валерия Карпина открыла счет уже примерно на 59-й секунде: хавбек «Зенита » Андрей Мостовой прострелил на полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова , который пяткой выполнил передачу на Ивана Облякова .

Хавбек ЦСКА с метра поразил ворота сборной Брунея.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.