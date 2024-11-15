Обляков забил Брунею на 1-й минуте с паса Кривцова пяткой. Россия повела 3:0 к 10-й
Игроки сборной России забили гол команде Брунея на 1-й минуте матча.
Российская сборная проводит товарищескую игру и ведет 3:0.
Команда Валерия Карпина открыла счет уже примерно на 59-й секунде: хавбек «Зенита» Андрей Мостовой прострелил на полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова, который пяткой выполнил передачу на Ивана Облякова.
Хавбек ЦСКА с метра поразил ворота сборной Брунея.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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