Карпин не помнит, с кем играла сборная в эти два года. А вы?

Валерий Карпин не стал оценивать уходящий год для сборной России, сказав, что даже не помнит, с кем играли в том году, а с кем в этом. А вы вспомните всех соперников сборной за последние 2 года?

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Килиан Мбаппе недавно вошел в топ-20 лучших игроков XXI века по системе «гол+пас». Назовете всех, кто выше его?

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид