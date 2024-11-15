Карпин не помнит, с кем играла сборная в эти два года. А вы?
Валерий Карпин не стал оценивать уходящий год для сборной России, сказав, что даже не помнит, с кем играли в том году, а с кем в этом. А вы вспомните всех соперников сборной за последние 2 года?
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Килиан Мбаппе недавно вошел в топ-20 лучших игроков XXI века по системе «гол+пас». Назовете всех, кто выше его?
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
"Я таких пустяков не помню..." ("Похождения бравого солдата Швейка").