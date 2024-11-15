Товарищеский матч. Россия сыграет с Брунеем, онлайн-трансляция начнется в 19:00
Сборная России сыграет с Брунеем в товарищеском матче в Краснодаре.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».
Товарищеский матч
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
«У нас в составе двое полицейских и четверо военных». Разговор с легендой сборной Брунея 😳
Опубликовал: Александр Балабанов
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