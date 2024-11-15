Гаврилов о матче России и Брунея: «О каком футболе можно серьезно говорить?! Там футболисты работают сторожами, водителями или асфальт кладут, может»
Юрий Гаврилов критично отозвался о сборной Брунея.
«У меня будут еще дела. Если буду успевать, то, конечно, посмотрю немножко матч с Брунеем. Но думаю, что игра будет неинтересная. Россия выиграет крупно. Возможно, будет и 10:0, но для этого надо каждые две минуты забивать.
Все взрослые люди и понимают, что за команда приехала сюда. Люди, которые играют за Бруней... Может, там футболисты работают сторожами, водителями или асфальт кладут. Они ходят для своего удовольствия мяч погонять.
Они там непрофессионалы – о каком футболе можно говорить серьезно?! Я так понимаю, у них и нормальных тренировок там нет», - заявил экс-игрок «Спартака» до начала игры.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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