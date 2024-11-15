Карпин о матче с Брунеем: «Все говорят про десятку, про какие‑то рекорды. Я об этом не думаю. Шапкозакидательского настроения нет»
Встреча состоится в пятницу в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.
– Все говорят о рекордах, но главное – правильно сыграть против такого соперника. То, что мы готовим для каждого соперника, хочется увидеть на поле. На 100% не уверены, как будет располагаться соперник. По качеству игроков давайте не будем никого обманывать – футболисты сборной России сильнее.
– Есть ли какая‑то планка по результату? Десятку накидаете?
– Все только и говорят про десятку, про какие‑то рекорды. Я об этом не думаю, хочу, чтобы игроки выполняли установку и была игровая дисциплина вне зависимости от уровня соперника.
– Была ли проблема с мотивацией?
– Шапкозакидательского настроения нет, надеюсь, что никто не думает о результате, а игроки постараются выполнить то, что мы тренировали. Сейчас все уперлись в то, что Бруней – слабый соперник, однако мы с такими командами играли и официальные матчи, – сказал главный тренер сборной России.
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