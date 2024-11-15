🇧🇳 15 быстрых фактов про Бруней
Султан правит уже 56 лет.
Сборная России продолжает открывать экзотику. Впереди Бруней – сосед Малайзии (единственное государство, с которым граничит) и султанат с населением меньше полумиллиона.
Небольшая страна интересна как минимум экономикой и необычным политическим укладом.
Рассказываем, что нужно знать о Брунее – в 15 фактах.
1. Это одна из шести стран мира, которая сохранила статус абсолютной монархии. Еще к таким относятся Ватикан, Оман, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия.
2. Действующий правитель Брунея Хассанал Болкиах получил титул по наследству еще в 1968-м и постепенно забрал основные должности: премьер-министр, министр обороны, финансов и иностранных дел. Согласно обновленной в 2009 году конституции, Болкиах – «непогрешимый»: значит, любые его действия нельзя трактовать как неправильные.
3. Правление Болкиаха пришлось на обретение независимости от Великобритании. Сначала Болкиах настаивал, чтобы британские войска оставались в стране, но Лондон в итоге отказал – Бруней зажил отдельной жизнью, но об английском влиянии помнит: например, в стране сохранилась британская система образования, а во время похорон Елизаветы II спускали флаги.
4. Формально Бруней наследовал традиции британской политики, и в стране есть парламент – Законодательный совет. Но он может не созываться десятилетиями, и его функции сводятся к консультации султана. Болкиах планировал организовывать парламентские выборы, но с 1962 года этого в Брунее так и не случилось. И как раз с 1962-го в стране действует постоянное чрезвычайное положение – поэтому демонстрации, митинги и другая протестная активность невозможна.
5. В 2014-м в Брунее утвердились нормы шариата. Для мусульман под запретом непосещение пятничной молитвы, внебрачная беременность. Для более существенных преступлений – например, грабежа или убийства – предполагались особенно суровые наказания: забивание камнями и палками, отрывание конечностей. Болкиах публично не соглашался, что такие наказания жестоки, но под международным давлением он сдался и самые жестокие наказания не утвердил.
6. Под запретом в Брунее и Рождество – это правило распространяется только на мусульман (10% населения – христиане). Но даже католикам и протестантам лучше не украшать дома и не выходить на улицу в костюме Санта Клауса.
7. Запреты и декларируемая жестокость карикатурно сочетаются с роскошной жизнью султана. Болкиах – обладатель самого большого в мире автопарка: 600 Rolls-Royce, 450 Ferrari, 380 Bentley, а всего – более семи тысяч автомобилей общей стоимостью как минимум пять миллиардов долларов. Коллекция досталась Болкиаху от брата, иногда на улицах устраиваются показы авто. Но трудно судить, насколько парк, описанный в Книге рекордов Гиннесса, сохранился. Несколько лет назад медиа писали, что он пришел в запущение.
8. У Болкиаха самый большой дворец в мире, тоже по версии Книги рекордов: резиденция Истана Нурул Иман – это 200 тысяч квадратных метров (примерно одна десятая от Парка Горького) и 1788 комнат.
9. Сейчас у Султана только одна жена, но было три. Осталась Салеха, она двоюродная сестра Болкиаха. Но еще султан женился сначала на стюардессе, затем на телеведущей. Но с ними развелся и не оставил ежемесячного пособия.
10. Туристы называют Бруней безмятежной и неторопливой страной. Там много пляжей и мало преступности. Дешевая жизнь, но при этом – недостаток в развлечениях. В общем, хороший вариант для тех, кто хочет постоянного тепла и спокойствия. Молодые брунейцы не могут найти веселья дома, поэтому на выходных отправляются в Малайзию, где нет проблем с шумом.
11. Общественного транспорта в Брунее мало, потому что страсть султана к автомобилям распространилась на весь народ: одно авто приходится на полтора человека.
12. В стране практически нет налогов: действуют только на бизнес-прибыль. Подоходный налог никто не платит. В стране бесплатные медицина и образование.
13. Бруней живет за счет нефти и газа: их экспорт дает 90% ВВП. Страна добывает ежедневно 180 000 баррелей – это третий показатель в Юго-Восточной Азии, в регионе Бруней по экономической мощи уступает только Сингапуру. Но в последние годы экономика затормозила. Повысился уровень безработных среди молодежи, и государство объявило, что к 2035-му начнет снижать такую сильную зависимость от углеводородов.
14. Бруней – не полное название страны. Официальное – Бруней-Даруссалам – «обитель мира».
15. 70% территории Брунея – леса. И там обитает много редких животных.
Панголины.
Птицы-носороги.
Лемуры лори.
Дымчатые леопарды.
О фауне государственно особенно заботятся: например, Бруней первым в Азии запретил охоту на акул.
Им отрезают плавники и отпускают в океан.
«У нас в составе двое полицейских и четверо военных». Разговор с легендой сборной Брунея 😳
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency, Edmund D. Fountain, Caisii Mao, Narayan Maharjan, Jeffrey Wong/ZUMA Press, Dedy Istanto/Xinhua, Norbert Probst/imagebroker.com, Jeffrey Wong/Xinhua, Jeffery Wong/Xinhua/Global Look Press; East News/AP Photo/C.F. Tham, Leue, Holger/Travel Collection/East News; Gettyimages/Christopher Furlong
Согласно обновленной в 2009 году конституции, Болкиах – «непогрешимый»: значит, любые его действия нельзя трактовать как неправильные - звучит как план!
С 1962-го в стране действует постоянное чрезвычайное положение – поэтому демонстрации, митинги и другая протестная активность невозможна - звучит как образ жизни!
Прям всё, как у нас...))
2) там много пляжей и мало преступности. Дешевая жизнь, но при этом – недостаток в развлечениях;
3) Подоходный налог никто не платит. В стране бесплатные медицина и образование.
Вы как всегда видите все самое плохое, но по сути там вполне себе нормальная страна по меркам Азии, где люди могут спокойно ездить в соседнюю страну для развлечения (могут себе позволить), но нет же, вы будете писать про монархию и новогодние украшения)
Где-то в бункере местный султан принял вызов.