🇧🇳 15 быстрых фактов про Бруней

Султан правит уже 56 лет.

Сборная России продолжает открывать экзотику. Впереди Бруней – сосед Малайзии (единственное государство, с которым граничит) и султанат с населением меньше полумиллиона.

Небольшая страна интересна как минимум экономикой и необычным политическим укладом.

Рассказываем, что нужно знать о Брунее – в 15 фактах.

1. Это одна из шести стран мира, которая сохранила статус абсолютной монархии . Еще к таким относятся Ватикан, Оман, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия.

2. Действующий правитель Брунея Хассанал Болкиах получил титул по наследству еще в 1968-м и постепенно забрал основные должности : премьер-министр, министр обороны, финансов и иностранных дел. Согласно обновленной в 2009 году конституции, Болкиах – «непогрешимый»: значит, любые его действия нельзя трактовать как неправильные.

3. Правление Болкиаха пришлось на обретение независимости от Великобритании . Сначала Болкиах настаивал, чтобы британские войска оставались в стране, но Лондон в итоге отказал – Бруней зажил отдельной жизнью, но об английском влиянии помнит: например, в стране сохранилась британская система образования, а во время похорон Елизаветы II спускали флаги.

4. Формально Бруней наследовал традиции британской политики, и в стране есть парламент – Законодательный совет. Но он может не созываться десятилетиями, и его функции сводятся к консультации султана. Болкиах планировал организовывать парламентские выборы, но с 1962 года этого в Брунее так и не случилось. И как раз с 1962-го в стране действует постоянное чрезвычайное положение – поэтому демонстрации, митинги и другая протестная активность невозможна.

5. В 2014-м в Брунее утвердились нормы шариата . Для мусульман под запретом непосещение пятничной молитвы, внебрачная беременность. Для более существенных преступлений – например, грабежа или убийства – предполагались особенно суровые наказания: забивание камнями и палками, отрывание конечностей. Болкиах публично не соглашался, что такие наказания жестоки, но под международным давлением он сдался и самые жестокие наказания не утвердил.

6. Под запретом в Брунее и Рождество – это правило распространяется только на мусульман (10% населения – христиане). Но даже католикам и протестантам лучше не украшать дома и не выходить на улицу в костюме Санта Клауса.

7. Запреты и декларируемая жестокость карикатурно сочетаются с роскошной жизнью султана . Болкиах – обладатель самого большого в мире автопарка: 600 Rolls-Royce, 450 Ferrari, 380 Bentley, а всего – более семи тысяч автомобилей общей стоимостью как минимум пять миллиардов долларов. Коллекция досталась Болкиаху от брата, иногда на улицах устраиваются показы авто. Но трудно судить, насколько парк, описанный в Книге рекордов Гиннесса, сохранился. Несколько лет назад медиа писали, что он пришел в запущение.

8. У Болкиаха самый большой дворец в мире , тоже по версии Книги рекордов: резиденция Истана Нурул Иман – это 200 тысяч квадратных метров (примерно одна десятая от Парка Горького) и 1788 комнат.

9. Сейчас у Султана только одна жена, но было три . Осталась Салеха, она двоюродная сестра Болкиаха. Но еще султан женился сначала на стюардессе, затем на телеведущей. Но с ними развелся и не оставил ежемесячного пособия.

10. Туристы называют Бруней безмятежной и неторопливой страной. Там много пляжей и мало преступности. Дешевая жизнь, но при этом – недостаток в развлечениях. В общем, хороший вариант для тех, кто хочет постоянного тепла и спокойствия. Молодые брунейцы не могут найти веселья дома, поэтому на выходных отправляются в Малайзию, где нет проблем с шумом.

11. Общественного транспорта в Брунее мало, потому что страсть султана к автомобилям распространилась на весь народ : одно авто приходится на полтора человека.

12. В стране практически нет налогов: действуют только на бизнес-прибыль . Подоходный налог никто не платит. В стране бесплатные медицина и образование.

13. Бруней живет за счет нефти и газа : их экспорт дает 90% ВВП. Страна добывает ежедневно 180 000 баррелей – это третий показатель в Юго-Восточной Азии, в регионе Бруней по экономической мощи уступает только Сингапуру. Но в последние годы экономика затормозила. Повысился уровень безработных среди молодежи, и государство объявило, что к 2035-му начнет снижать такую сильную зависимость от углеводородов.

14. Бруней – не полное название страны . Официальное – Бруней-Даруссалам – «обитель мира».

15. 70% территории Брунея – леса . И там обитает много редких животных.

Панголины.

Птицы-носороги.

Лемуры лори.

Дымчатые леопарды.

О фауне государственно особенно заботятся: например, Бруней первым в Азии запретил охоту на акул.

Им отрезают плавники и отпускают в океан.

«У нас в составе двое полицейских и четверо военных». Разговор с легендой сборной Брунея 😳

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency, Edmund D. Fountain, Caisii Mao, Narayan Maharjan, Jeffrey Wong/ZUMA Press, Dedy Istanto/Xinhua, Norbert Probst/imagebroker.com, Jeffrey Wong/Xinhua, Jeffery Wong/Xinhua/Global Look Press ; East News /AP Photo/C.F. Tham, Leue, Holger/Travel Collection/East News; Gettyimages /Christopher Furlong