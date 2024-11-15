  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Воронков о Брунее: «Стереотип о безумном богатстве – преувеличение. Но нищеты и развалин нет, султан следит за порядком. У него во дворце роскошь, лифты и эскалаторы для перемещения по этажам»
5

Воронков о Брунее: «Стереотип о безумном богатстве – преувеличение. Но нищеты и развалин нет, султан следит за порядком. У него во дворце роскошь, лифты и эскалаторы для перемещения по этажам»

Экс-футболист брунейского клуба рассказал про стереотипы об этой стране.

Сборная России сегодня сыграет товарищеский матч с командой Брунея. Начало – в 19:00 по московскому времени. 

«Стереотип о безумном богатстве в Брунее – преувеличение. Вот Сингапур современный и богатый – да. Бруней попроще, их даже сравнивать странно. Как сравнивать грузовой автомобиль и легковой. В Брунее больше природы, а среди красивых и дорогих дворцов есть обшарпанные здания. Разве что нищеты и развалин в Брунее нет – такого точно не найти, султан следит за порядком.

Я несколько раз был во дворцах принца и султана. На день рождения принц приглашает известных азиатских артистов и устраивает большое мероприятие. Собирается все его большая семья, бесконечные друзья, футбольную команду тоже зовут.

Были и у султана на большой праздник после Рамадана – нашу команду он принимал во дворце, дарил шкатулки и деньги. Территория дворца султана очень большая. Ее видно, когда на самолете летишь над страной. Внутри – роскошь. Сделано очень красиво: золото, мрамор и все такое. Запомнилось, что были не только лифты, но и эскалаторы, чтобы перемещаться по этажам.

А у принца мы сидели на золотых или позолоченных стульях. Мне сказали, они стоят больше 10 тысяч долларов [каждый]», – сказал Спортсу’‘ бывший форвард сборной Беларуси Андрей Воронков, выступавший в чемпионате Сингапура за брунейский клуб ДПММ.

Я пять лет играл в Брунее – и это было классное приключение

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: блог Глеба Чернявского на Спортсе’‘
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoвысшая лига Сингапур
logoАндрей Воронков
logoсборная Брунея
товарищеские матчи (сборные)
деньги
медийный футбол
logoWinline Медиалига
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чалов, Мостовой, Обляков, Пруцев, Кривцов – в старте сборной России на матч с Брунеем
84сегодня, 14:55
Игроки Брунея плохо переносят холод: «15 градусов для них – очень низкая температура, некоторые дрожали на скамейке». В Краснодаре сегодня ожидается 12 градусов
48сегодня, 12:53
7.80 – Бруней забьет хотя бы один гол в матче с Россией
1сегодня, 12:42
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Александр Мостовой: «Где хваленый Тедеско, как дела у него? Что-то поплыл! Его еще после Евро должны были выгнать. В Бельгии столько футбольных людей»
48 минут назад
Товарищеский матч. Россия обыгрывает Бруней – 4:0, у Облякова дубль. Онлайн-трансляция
74917 минут назадLive
Обляков забил Брунею на 1-й минуте с паса Кривцова пяткой. Россия повела 3:0 к 10-й
2131 минуту назад
Генич о матче России с Брунеем: «Пригласить Дзюбу сделать символический удар перед стартом было бы высшим троллингом»
4052 минуты назад
Мостовой об игре России и Брунея: «Я бы хет-трик оформил! Выпусти Онопко и Карпина – по дублю бы сделали»
1352 минуты назад
Судья Кут пытался организовать вечеринку с наркотиками после игры «Тоттенхэм» – «Сити» 30 октября. Он слал сообщения другу прямо перед матчем и в перерыве (The Sun)
43сегодня, 15:11
Слуцкий о Китае: «Чувствую себя как Загитова, которой все кидают плюшевых медведей на лед. Или рок-звездой, группой Metallica – просто купаешься в любви болельщиков»
27сегодня, 15:03
Чалов, Мостовой, Обляков, Пруцев, Кривцов – в старте сборной России на матч с Брунеем
84сегодня, 14:55
«Шахтер» снизил цены на билеты после протестов фанатов «Баварии»: стоячие места стоят 26 евро вместо 52, сидячие – от 45 вместо 105
20сегодня, 14:51
Максименко о соцсетях: «Могу залипнуть на час-два максимум. Стараюсь себя ограничивать, а то голова пухнет. У меня простой VPN, не платный, поэтому рилсы редко запускаются»
19сегодня, 14:33
Ко всем новостям
Последние новости
Раньери о «Роме»: «Это судьба, всегда говорил, что вернусь только сюда или в «Кальяри». У меня было больше предложений, чем после чемпионства с «Лестером»
114 минут назад
Форвард «Лацио» и сборной Сенегала Диа заразился малярией
122 минуты назад
Гаврилов о матче России и Брунея: «О каком футболе можно серьезно говорить?! Там футболисты работают сторожами, водителями или асфальт кладут, может»
436 минут назад
Ильцер возглавил «Хоффенхайм». Тренер выиграл чемпионат и Кубок Австрии со «Штурмом» и вывел клуб в ЛЧ
1сегодня, 15:46
Карпин о матче с Брунеем: «Все говорят про десятку, про какие‑то рекорды. Я об этом не думаю. Шапкозакидательского настроения нет»
2сегодня, 15:45
Батраков о Дзюбе: «Великий игрок для русского футбола, с ним было приятно играть, перенять опыт. Артем советовал работать и верить в себя – тогда все получится»
2сегодня, 15:30
«Спартак» – мифическая контора. Никто не угадает, кто может вернуться, а кто вылететь оттуда. Не вижу предпосылок, чтобы Черчесова пригласили». Валерий Овчинников о тренере
12сегодня, 15:02
Прохин за «нецензурную брань в адрес судей» дисквалифицирован на 2 матча после игры «Оренбурга» с «Махачкалой»
6сегодня, 14:43
Караваев о переходе в «Спартак»: «На данный момент – нет. Но неизвестно, как жизнь сложится, будут потом вырезать мои слова»
9сегодня, 14:15
«Интер» продлил контракт с защитником Биссеком до 2029 года
10сегодня, 14:04Фото