Воронков о Брунее: «Стереотип о безумном богатстве – преувеличение. Но нищеты и развалин нет, султан следит за порядком. У него во дворце роскошь, лифты и эскалаторы для перемещения по этажам»
Сборная России сегодня сыграет товарищеский матч с командой Брунея. Начало – в 19:00 по московскому времени.
«Стереотип о безумном богатстве в Брунее – преувеличение. Вот Сингапур современный и богатый – да. Бруней попроще, их даже сравнивать странно. Как сравнивать грузовой автомобиль и легковой. В Брунее больше природы, а среди красивых и дорогих дворцов есть обшарпанные здания. Разве что нищеты и развалин в Брунее нет – такого точно не найти, султан следит за порядком.
Я несколько раз был во дворцах принца и султана. На день рождения принц приглашает известных азиатских артистов и устраивает большое мероприятие. Собирается все его большая семья, бесконечные друзья, футбольную команду тоже зовут.
Были и у султана на большой праздник после Рамадана – нашу команду он принимал во дворце, дарил шкатулки и деньги. Территория дворца султана очень большая. Ее видно, когда на самолете летишь над страной. Внутри – роскошь. Сделано очень красиво: золото, мрамор и все такое. Запомнилось, что были не только лифты, но и эскалаторы, чтобы перемещаться по этажам.
А у принца мы сидели на золотых или позолоченных стульях. Мне сказали, они стоят больше 10 тысяч долларов [каждый]», – сказал Спортсу’‘ бывший форвард сборной Беларуси Андрей Воронков, выступавший в чемпионате Сингапура за брунейский клуб ДПММ.
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