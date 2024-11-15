7.80 – Бруней забьет хотя бы один гол в матче с Россией
Сборные России и Брунея проведут товарищеский матч в Краснодаре.
Букмекеры не верят, что Бруней забьет хотя бы один мяч – на гол азиатской сборной дают коэффициент 7.80. За 1.07 можно поставить на то, что сборная России на пропустит.
На победу команды Валерия Карпина с разницей минимум в 10 мячей дают коэффициент 1.77, с разницей в 11+ голов – 2.30.
Матч состоится 15 ноября и начнется в 19:00 мск.
Букмекеры вернули линию на матч Россия – Бруней. Там космические форы и тоталы – в ожидании 10+ голов
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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