Игроки Брунея плохо переносят холод: «15 градусов для них – очень низкая температура, некоторые дрожали на скамейке». В Краснодаре сегодня ожидается 12 градусов
Игроки сборной Брунея боятся краснодарских холодов.
Товарищеская матч между Россией и Брунеем состоится 15 ноября в Краснодаре. Начало – в 19:00 по московскому времени.
«Еще одна важная деталь про футболистов сборной Брунея: 15 градусов для них – очень низкая температура.
Как-то раз они играли в Монголии, это был матч квалификации на чемпионат мира 2022 года, футболисты буквально не двигались. Некоторые дрожали от холода на скамейке», – рассказал источник «СЭ», знакомый с ситуацией.
По данным Гидрометцентра России, сегодня температура в Краснодаре поднимется до 12 градусов.
Некоторые игроки Брунея попали в сборную из-за дружбы с президентом федерации и ради поддержки спонсоров («СЭ»)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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