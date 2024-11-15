Игроки Брунея плохо переносят холод: «15 градусов для них – очень низкая температура, некоторые дрожали на скамейке». В Краснодаре сегодня ожидается 12 градусов

Игроки сборной Брунея боятся краснодарских холодов.

Товарищеская матч между Россией и Брунеем состоится 15 ноября в Краснодаре. Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Еще одна важная деталь про футболистов сборной Брунея: 15 градусов для них – очень низкая температура.

Как-то раз они играли в Монголии, это был матч квалификации на чемпионат мира 2022 года, футболисты буквально не двигались. Некоторые дрожали от холода на скамейке», – рассказал источник «СЭ», знакомый с ситуацией.

По данным Гидрометцентра России, сегодня температура в Краснодаре поднимется до 12 градусов.

Некоторые игроки Брунея попали в сборную из-за дружбы с президентом федерации и ради поддержки спонсоров («СЭ»)