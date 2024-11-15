Хвича интересен «Барселоне» и «ПСЖ». «Наполи» планирует возобновить переговоры по новому контракту с отступными в 100 млн евро

Хвича Кварацхелия интересен «Барселоне» и «ПСЖ».

По информации La Gazzetta dello Sport, Луис Энрике и Ханси Флик заинтересованы в подписании вингера «Наполи». Тренерам обоих клубов импонирует игровой стиль футболиста.

В планах «Наполи» по-прежнему значится продление контракта с Кварацхелией.

Ранее сообщалось , что агенты игрока запрашивают продление соглашения до 2029 года с зарплатой 8 миллионов евро после уплаты налогов. «Наполи», в свою очередь, готов предложить не более 6 млн евро и бонусы – столько получает самый высокооплачиваемый игрок команды Ромелу Лукаку.

Учитывая интересы других клубов, президент клуба Аурелио Де Лаурентис намеревается включить в новый контракт вингера отступные в 100 млн евро. Текущее соглашение Хвичи с «Наполи» истекает в 2027 году.

В этом сезоне полузащитник провел 12 матчей в Серии А, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. С полной статистикой грузинского игрока можно ознакомиться здесь .

Де Лаурентис о будущем Хвичи: «Наши игроки будут оставаться в «Наполи» столько, сколько мы захотим»