Де Лаурентис об Аль-Хелайфи и интересе «ПСЖ» к Хвиче: «Неправильно, что президент Ассоциации европейских клубов связывается с игроками без разрешения»

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Аурелио Де Лаурентис Ассоциация европейских клубов Нассер Аль-Хелайфи Хвича Кварацхелия Футбол

Аурелио Де Лаурентис высказался об интересе «ПСЖ» к Хвиче Кварацхелии.

«Не вижу проблем с Кварацхелией. Мы обсудим с ним и его агентами вопрос о продлении и сделаем ему предложение по контракту.

Есть человек, который, будучи президентом Ассоциации европейских клубов (Нассер Аль-Хелайфи – Sports), связывается с игроками без разрешения клуба, которому они принадлежат. Кто-то ведет себя правильно, а кто-то нет», – заявил президент «Наполи».

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