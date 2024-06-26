Де Лаурентис об Аль-Хелайфи и интересе «ПСЖ» к Хвиче: «Неправильно, что президент Ассоциации европейских клубов связывается с игроками без разрешения»

Аурелио Де Лаурентис высказался об интересе «ПСЖ» к Хвиче Кварацхелии.

«Не вижу проблем с Кварацхелией. Мы обсудим с ним и его агентами вопрос о продлении и сделаем ему предложение по контракту.

Есть человек, который, будучи президентом европейских клубов ( – Sports), связывается с игроками без разрешения клуба, которому они принадлежат. Кто-то ведет себя правильно, а кто-то нет», – заявил президент « ».

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