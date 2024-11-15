Лукашенко о белорусских футболистах: «Не могут бегать на высоком темпе 90 минут. А тут еще и соображать надо. Футбол стал очень быстрым»

Александр Лукашенко считает, что белорусские футболисты плохо готовы физически.

«Вся проблема у нас – это физическое состояние спортсмена. Они физически не готовы по отдельным видам спорта на самом высоком уровне выступать.

По футболу они не могут бежать с первой до последней минуты. Они не могут бегать на высоком темпе 90 минут. А тут еще и соображать надо. Футбол стал очень быстрым.

У нас уже этих [спортивных] площадок море. Но главное – увлечь детей. Надо начинать работать со школы, с 6-7 лет. А по некоторым видам, как художественная гимнастика, так и в три года. Если упустил, лет 10-15 – уже сложно будет. Можно, но сложно», – сказал президент Беларуси.