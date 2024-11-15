  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лукашенко о белорусских футболистах: «Не могут бегать на высоком темпе 90 минут. А тут еще и соображать надо. Футбол стал очень быстрым»
8

Лукашенко о белорусских футболистах: «Не могут бегать на высоком темпе 90 минут. А тут еще и соображать надо. Футбол стал очень быстрым»

Александр Лукашенко считает, что белорусские футболисты плохо готовы физически.

«Вся проблема у нас – это физическое состояние спортсмена. Они физически не готовы по отдельным видам спорта на самом высоком уровне выступать.

По футболу они не могут бежать с первой до последней минуты. Они не могут бегать на высоком темпе 90 минут. А тут еще и соображать надо. Футбол стал очень быстрым.

У нас уже этих [спортивных] площадок море. Но главное – увлечь детей. Надо начинать работать со школы, с 6-7 лет. А по некоторым видам, как художественная гимнастика, так и в три года. Если упустил, лет 10-15 – уже сложно будет. Можно, но сложно», – сказал президент Беларуси. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Белта»
logoсборная Беларуси по футболу
logoвысшая лига Беларусь
детский футбол
logoАлександр Лукашенко
Политика
Тренировки
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Лукашенко: «Хотел быть футболистом, но травмировал колено и перешел в хоккей. Футболом рекомендую заниматься, но не на асфальте, вылезает боком. А плавание ненавижу, нудное дело»
43вчера, 21:28
Александр Лукашенко: «Жутко хотел в футбол играть. С детства спал с мячом, сам шил, ворота оборудовал. Не пил, не курил»
33вчера, 18:35
Лукашенко – министру спорта Беларуси о сборной: «Мы физически не готовы. Посмотри, как испанцы играют: худенькие, подтянутые, аккуратненькие»
5822 июня, 10:57
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Месси указывал пальцем в лицо арбитру и высказывал претензии в матче с Парагваем. Лео и штаб Аргентины были недовольны тем, что Альдерете не удалили
1 минуту назадФото
Обожаете поп-культуру и следите за трендами? А ошибку в предыдущем предложении нашли? Если да – приходите работать в Кибер тимлидом разделов Игры и Кино!
13 минут назадВакансия
Мбаппе хочет сосредоточиться на «Реале» в ближайшие месяцы. Француз открыто говорил об этом в сборной, куда не хотел приезжать еще в сентябре (L’Équipe)
2551 минуту назад
Товарищеский матч. Россия сыграет с Брунеем, онлайн-трансляция начнется в 19:00
52сегодня, 08:05
У Винисиуса нет голов в 6 играх за Бразилию в отборе ЧМ-2026. Он не забил пенальти в матче против Венесуэлы
159сегодня, 07:53
Лига наций. Испания в гостях у Дании, Португалия примет Польшу, Швейцария против Сербии, Хорватия сыграет с Шотландией
3сегодня, 07:46
Защитник Брунея о матче с Россией в Краснодаре: «Для нас это небольшое испытание – играть при таком холоде. К вашей погоде надо привыкнуть»
15сегодня, 07:34
Батраков о своей игре в сезоне: «Насчет «разрываю РПЛ» не особо соглашусь. Помогает доверие тренерского штаба и партнеров»
15сегодня, 07:10
Товарищеский матч. «Зенит» сыграет с «Фенербахче» Моуринью в Турции
30сегодня, 07:05
Португалия и Польша зарубятся в Лиге наций, а вы можете получить крутые призы от БЕТСИТИ!
сегодня, 07:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
Максименко о мечте поиграть за топ-клуб Европы: «Барселона», «Реал», «Бавария» – любая команда. Не знаю, как складывалось у Сафонова, но нет ничего невозможного»
1 минуту назад
Португалия – Польша. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
11 минут назад
«Ливерпуль» и «Арсенал» интересуются Кудусом. «Вест Хэм» потребует 85 млн фунтов отступных за игрока
116 минут назад
Молодежная сборная России обыграла «Флуминенсе» U21 – 2:1. Забили Салтыков и Кокшаров
233 минуты назад
Дания – Испания. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
41 минуту назад
Экс-директор «Атлетика» посоветовал «Реалу» купить Салиба: «Придется потратить 80 млн евро, но он обеспечит вам 10 лет игры на высоком уровне»
954 минуты назад
Файзуллаев сделал дубль в матче отбора ЧМ-2026 с Катаром. Узбекистан проиграл, пропустив решающий гол на 12-й добавленной минуте
5сегодня, 07:22
«Батраков показывает 1% того, что показывал Черенков. Талант Алексея еще нужно раскрыть». Аленичев об игроке «Локо»
39сегодня, 06:55
Тренер Бразилии Доривал про 1:1 с Венесуэлой: «Мы все время старались созидать, это характерно для нашей команды. Не хватило удачи»
4сегодня, 06:30
Черчесов о тактике сборной Казахстана: «В который раз у меня спрашивают о трех центральных защитниках. Мы будем атаковать даже вдесятером»
6сегодня, 05:45