Лукашенко – министру спорта Беларуси о сборной: «Мы физически не готовы. Посмотри, как испанцы играют: худенькие, подтянутые, аккуратненькие»

Александр Лукашенко высказался о состоянии белорусского футбола.

Перед церемонией открытия нового физкультурно-оздоровительного комплекса президент Беларуси обсудил игру сборной с министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком.

Лукашенко: «Я так понимаю, ты только на открытия приезжаешь».

Ковальчук: «Никак нет».

Лукашенко: «Ну как нет? 0:4, 0:4…»

Ковальчук: «Футбол...»

: «Ну а что это? Самый массовый вид спорта. Будет хорошо, да?»

Ковальчук: «Будет, 100%».

Лукашенко: «Будет», все «будет». У этого (губернатора Минской области Александра Турчина – Sports) будет удой десять тысяч когда-то... Когда нас не будет. А у тебя когда-то будет футбол.

И ничего удивительного. Я смотрю чемпионат Европы: все мы могли бы делать, если бы мы физически были готовы. Мы физически не готовы. Посмотри, как испанцы играют: худенькие, подтянутые, аккуратненькие».

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