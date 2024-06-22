Лукашенко – министру спорта Беларуси о сборной: «Мы физически не готовы. Посмотри, как испанцы играют: худенькие, подтянутые, аккуратненькие»

Теги Сборная Испании по футболу сборная Беларуси по футболу высшая лига Беларусь Евро-2024 Александр Лукашенко Политика Сергей Ковальчук Футбол

Александр Лукашенко высказался о состоянии белорусского футбола.

Перед церемонией открытия нового физкультурно-оздоровительного комплекса президент Беларуси обсудил игру сборной с министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком.

Лукашенко: «Я так понимаю, ты только на открытия приезжаешь».

Ковальчук: «Никак нет». 

Лукашенко: «Ну как нет? 0:4, 0:4…»

Ковальчук: «Футбол...»

Лукашенко: «Ну а что это? Самый массовый вид спорта. Будет хорошо, да?»

Ковальчук: «Будет, 100%». 

Лукашенко: «Будет», все «будет». У этого (губернатора Минской области Александра Турчина – Sports) будет удой десять тысяч когда-то... Когда нас не будет. А у тебя когда-то будет футбол. 

И ничего удивительного. Я смотрю чемпионат Европы: все мы могли бы делать, если бы мы физически были готовы. Мы физически не готовы. Посмотри, как испанцы играют: худенькие, подтянутые, аккуратненькие».

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54 комментария
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Аналитика уровень «бог»
+75
-3
+72
единственное причина по которой хочется чтобы Лукашенко оставался президентом - это его публичные выступления, они смешнее любых стендапов
+48
-2
+46
Ответ OldRedWhite
А почему они оба не на играх БРИКС ? Ну еще ладно у Лукашенко могут быть дела и поважнее … Но министр спорта и не там ! Это позор какой-то !
Белоруссия не является членом БРИКС
+46
-6
+40
А почему они оба не на играх БРИКС ?
Ну еще ладно у Лукашенко могут быть дела и поважнее …
Но министр спорта и не там !
Это позор какой-то !
+39
-8
+31
А потом он рассказал о ночной дойке коров))
+24
-2
+22
Ответ Oleg Pepel
А потом он рассказал о ночной дойке коров))
лучше всего ему получается доить корову по кличке «Пупа»
+21
-3
+18
Ответ Sterling31
единственное причина по которой хочется чтобы Лукашенко оставался президентом - это его публичные выступления, они смешнее любых стендапов
ты ещё не видел выступления президента Туркменистана вот где жара)
+13
0
+13
Ответ atomio
Аналитика уровень «бог»
но он прав)
+16
-5
+11
Футбол скорее был когда-то, а будет только ещё хуже. Мы уже на уровне Андорры играем.
+12
-2
+10
картохи надо меньше жрать, это ж сплошной крахмал - вес как на дрожжах растет...
+12
-2
+10
Ответ v1llyDEE
Белоруссия не является членом БРИКС
Но их спортсмены участвуют в играх БРИКС
+11
-1
+10
Ковальчук: понял, принял,новый закон -за сборную могут играть футболисты не выше 170 см и не тяжелее 60 кг
+10
-1
+9
Ответ Sterling31
единственное причина по которой хочется чтобы Лукашенко оставался президентом - это его публичные выступления, они смешнее любых стендапов
приелось за 30 лет
+9
-1
+8
Ответ v1llyDEE
Белоруссия не является членом БРИКС
Значит можно там своих спортсменов без присмотра оставить ?
Как беспризорных собак ?
+12
-5
+7
Ответ atomio
Аналитика уровень «бог»
«Вы не готовы все! Я на вас сейчас всех смотрю — вы не готовы! Сборище дрыщей»
+8
-1
+7
Ответ Spartakus1984
Но их спортсмены участвуют в играх БРИКС
И еще как !
На втором месте в Общекомандном Зачете !
Китай опередили
+6
0
+6
Более донного дна и не представить. Как две бабки на кухне телек включили и рассуждают.
+6
0
+6
Ответ micka
Футбол скорее был когда-то, а будет только ещё хуже. Мы уже на уровне Андорры играем.
А ведь когда то Люксембург обыгрывали...
+5
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+5
«Не кормить и подстричь футболистов» - было принято решение на встрече президента и министра спорта.
+4
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Скажите ему кто-нибудь, что поляки и шотландцы физически готовы неплохо)
+4
0
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Ну, как это комментировать...
+5
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«Вы не готовы все! Я на вас сейчас всех смотрю — вы не готовы! Сборище дрищей. А чё мы делать-то будем, когда замес начнётся?»
+3
0
+3
Ясно-понятно, Лукашенко фанат красной фурии.
+3
0
+3
Им сюда не хватает чувака, который там олимпиаду собрался выигрывать. Вот был бы диалог, матч тв отдыхает!
+2
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+2
Ответ v1llyDEE
Белоруссия не является членом БРИКС
Не Белоруссия, а Беларусь!!
+3
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+2
Стоит признать, в Восточной Европе футбол играют плохо, а за Уралом футбол умер😏
+3
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Ответ v1llyDEE
Белоруссия не является членом БРИКС
Это не мешает им там участвовать
+2
0
+2
Ответ Oleg Pepel
А потом он рассказал о ночной дойке коров))
ага, говорит президентство это чепуха, снится как коров дою, сказочный)
+3
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+2
На одном картофане и испанцы бегать не смогли бы
+2
0
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Ответ Алексей Петров
Тут встаёт вопрос а почему когда был соцлагерь то эти же сборные были очень сильными?
А до концлагеря эти же сборные были сильнейшими в мире. То есть, тренд на падение начался с распространения влияния концлагеря на эти страны
+1
0
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