Лукашенко – министру спорта Беларуси о сборной: «Мы физически не готовы. Посмотри, как испанцы играют: худенькие, подтянутые, аккуратненькие»
Александр Лукашенко высказался о состоянии белорусского футбола.
Перед церемонией открытия нового физкультурно-оздоровительного комплекса президент Беларуси обсудил игру сборной с министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком.
Лукашенко: «Я так понимаю, ты только на открытия приезжаешь».
Ковальчук: «Никак нет».
Лукашенко: «Ну как нет? 0:4, 0:4…»
Ковальчук: «Футбол...»
Лукашенко: «Ну а что это? Самый массовый вид спорта. Будет хорошо, да?»
Ковальчук: «Будет, 100%».
Лукашенко: «Будет», все «будет». У этого (губернатора Минской области Александра Турчина – Sports) будет удой десять тысяч когда-то... Когда нас не будет. А у тебя когда-то будет футбол.
И ничего удивительного. Я смотрю чемпионат Европы: все мы могли бы делать, если бы мы физически были готовы. Мы физически не готовы. Посмотри, как испанцы играют: худенькие, подтянутые, аккуратненькие».
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Ну еще ладно у Лукашенко могут быть дела и поважнее …
Но министр спорта и не там !
Это позор какой-то !
Как беспризорных собак ?
На втором месте в Общекомандном Зачете !
Китай опередили