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  • Александр Лукашенко: «Хотел быть футболистом, но травмировал колено и перешел в хоккей. Футболом рекомендую заниматься, но не на асфальте, вылезает боком. А плавание ненавижу, нудное дело»
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Александр Лукашенко: «Хотел быть футболистом, но травмировал колено и перешел в хоккей. Футболом рекомендую заниматься, но не на асфальте, вылезает боком. А плавание ненавижу, нудное дело»

Александр Лукашенко вспомнил, что в детстве играл в футбол на деревенском поле.

Также белорусский политик сообщил, что продолжил увлекаться этим видом спорта и позднее, в студенческие годы.

«Но у меня вот это осталось – эта деревенская закваска. Я тогда много бегал, занимался спортом. Хотел быть футболистом. Но потом травмировал колено, и я перешел в хоккей.

Футболом рекомендую заниматься, но не рекомендую бегать по асфальту, потому что со временем это всегда вылезает боком.

А самое, говорят, лучшее – это велосипед и плавание. Я ненавижу плавание, потому что это очень нудное дело. А велосипед – с удовольствием», – заявил Лукашенко в ходе общения со студенческим отрядом, принимавшим участие в реконструкции стадиона «Трактор».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: БелТА
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