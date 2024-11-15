Александр Лукашенко: «Хотел быть футболистом, но травмировал колено и перешел в хоккей. Футболом рекомендую заниматься, но не на асфальте, вылезает боком. А плавание ненавижу, нудное дело»
Александр Лукашенко вспомнил, что в детстве играл в футбол на деревенском поле.
Также белорусский политик сообщил, что продолжил увлекаться этим видом спорта и позднее, в студенческие годы.
«Но у меня вот это осталось – эта деревенская закваска. Я тогда много бегал, занимался спортом. Хотел быть футболистом. Но потом травмировал колено, и я перешел в хоккей.
Футболом рекомендую заниматься, но не рекомендую бегать по асфальту, потому что со временем это всегда вылезает боком.
А самое, говорят, лучшее – это велосипед и плавание. Я ненавижу плавание, потому что это очень нудное дело. А велосипед – с удовольствием», – заявил Лукашенко в ходе общения со студенческим отрядом, принимавшим участие в реконструкции стадиона «Трактор».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: БелТА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости