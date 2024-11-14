Александр Лукашенко: «Жутко хотел в футбол играть. С детства спал с мячом, сам шил, ворота оборудовал. Не пил, не курил»

Александр Лукашенко рассказал, что в детстве любил футбол.

«Я с детства, со школы спал с мячом. Не такие были мячи. Я сам шил, ворота сам оборудовал.

Жутко хотел в футбол играть. Не пил, не курил. В школе меня научили. Футбол, волейбол, лыжи зимой, баскетбол. Мы очень много спортом занимались», – сказал Лукашенко .