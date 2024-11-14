У Кабаля травма «крестов». Защитник «Ювентуса» выбыл до конца сезона
Хуан Кабаль выбыл до конца сезона.
«Ювентус» сообщил, что у 23-летнего защитника выявлена травма крестообразной связки колена. Он получил повреждение на тренировке сборной Колумбии.
В ближайшие дни Кабаль перенесет операцию. Журналист Ромео Агрести пишет, что сезон для игрока закончен.
В текущем сезоне Хуан провел 7 игр в Серии А и получил одну желтую карточку. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ювентуса»
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