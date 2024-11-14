У Кабаля травма «крестов». Защитник «Ювентуса» выбыл до конца сезона

Хуан Кабаль выбыл до конца сезона.

«Ювентус » сообщил, что у 23-летнего защитника выявлена травма крестообразной связки колена. Он получил повреждение на тренировке сборной Колумбии.

В ближайшие дни Кабаль перенесет операцию. Журналист Ромео Агрести пишет , что сезон для игрока закончен.

В текущем сезоне Хуан провел 7 игр в Серии А и получил одну желтую карточку. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .