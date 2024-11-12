Защитник «Ювентуса» Кабаль травмировал колено на тренировке сборной Колумбии

Хуан Кабаль пропустит матчи сборной Колумбии в ноябре.

Футбольная федерация южноамериканской страны сообщила, что 23-летний защитник покинул расположение команды в связи с травмой колена. Представляющий «Ювентус » футболист получил повреждение на тренировке.

В текущем сезоне Кабаль провел 7 игр в Серии А и получил одну желтую карточку. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .