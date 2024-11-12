Защитник «Ювентуса» Кабаль травмировал колено на тренировке сборной Колумбии
Хуан Кабаль пропустит матчи сборной Колумбии в ноябре.
Футбольная федерация южноамериканской страны сообщила, что 23-летний защитник покинул расположение команды в связи с травмой колена. Представляющий «Ювентус» футболист получил повреждение на тренировке.
В текущем сезоне Кабаль провел 7 игр в Серии А и получил одну желтую карточку. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Колумбийской федерации футбола
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