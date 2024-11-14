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«Ювентус» хочет подписать Шкриньяра и Ганцко зимой. Клуб готов продать Данило, Мбангула и Артура, чтобы освободить средства

«Ювентус» планирует несколько сделок в зимнее трансферное окно.

Как передает Gazzetta dello Sport, в январе туринский клуб попытается компенсировать потери Бремера и Хуана Кабаля из-за травм. «Ювентус» планирует усилиться двумя защитниками, чтобы справиться с дефицитом игроков в обороне.

Сообщается, что «Ювентус» заинтересован в Милане Шкриньяре из «ПСЖ» и Давиде Ганцко из «Фейеноорд». Туринцы надеются, что зимой удастся взять Шкриньяра, который находится в конфликте с клубом, в аренду, однако проблемой является зарплата игрока в районе 10 миллионов евро в год.

Среди альтернатив Шкриньяру также рассматриваются Кевин Данзо, Раду Дрэгушин, Яка Бийол, Йоаким Андерсен и Джонатан Та.

Что касается Ганцко, то «Фейеноорд» оценивает его в 30 миллионов евро, сумму, которую «Ювентус» в данный момент не может себе позволить. Однако отношения между двумя клубами отличные, что подтверждается летним переходом Факундо Гонсалеса в «Фейеноорд» на правах аренды с опцией выкупа. Кристиано Джунтоли может предложить такую же схему и для Ганцко.

Отмечается, что для реализации планов необходимо освободить место в составе и клуб уже рассматривает возможность нескольких продаж. Как утверждает источник, Данило и Самуэль Мбангула наиболее вероятные кандидаты на уход зимой. Также клуб подыскивает варианты для Артура.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
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возможные трансферы
logoТоттенхэм
logoДжонатан Та
logoМилан Шкриньяр
logoЙоаким Андерсен
logoДавид Ганцко
logoКевин Данзо
logoБремер
logoЯка Бийол
Кристиано Джунтоли
logoХуан Кабаль
logoРаду Дрэгушин
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