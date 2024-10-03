У Гонсалеса травма прямой мышцы бедра. Хавбек «Ювентуса» пропустит около 20-25 дней

Стала известна степень повреждения Нико Гонсалеса.

Полузащитник «Ювентуса» был заменен в начале матча Лиги чемпионов против «Лейпцига » (3:2) из-за травмы. У футболиста сборной Аргентины возникли проблемы с бедром.

Туринский клуб сообщил результаты утреннего обследования игрока. У Гонсалеса выявлена травма прямой мышцы бедра правой ноги легкой степени.

Восстановление займет около 20-25 дней. Игрок не примет участие в октябрьских матчах сборной Аргентины. Он также пропустит домашние игры против «Кальяри» и «Лацио» в Серии А и «Штутгарта» в Лиге чемпионов с целью вернуться к матчу с «Интером» 27 октября.

Также в матче с «Лейпцигом» защитник «Ювентуса » Глейсон Бремер получил травму крестообразной связки и мениска . Игрок выбыл до конца сезона.