У Гонсалеса травма прямой мышцы бедра. Хавбек «Ювентуса» пропустит около 20-25 дней
Стала известна степень повреждения Нико Гонсалеса.
Полузащитник «Ювентуса» был заменен в начале матча Лиги чемпионов против «Лейпцига» (3:2) из-за травмы. У футболиста сборной Аргентины возникли проблемы с бедром.
Туринский клуб сообщил результаты утреннего обследования игрока. У Гонсалеса выявлена травма прямой мышцы бедра правой ноги легкой степени.
Восстановление займет около 20-25 дней. Игрок не примет участие в октябрьских матчах сборной Аргентины. Он также пропустит домашние игры против «Кальяри» и «Лацио» в Серии А и «Штутгарта» в Лиге чемпионов с целью вернуться к матчу с «Интером» 27 октября.
Также в матче с «Лейпцигом» защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер получил травму крестообразной связки и мениска. Игрок выбыл до конца сезона.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Pazzi di Fanta
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