Роднина о Глушенкове: «Сказал про пиво – его запомнили, а я как игрока и не помню. Спортивная журналистика свелась к тому, у кого какой гонорар, кто что сказал и какие скандальчики подогреть»
Ранее полузащитник «Зенита» рассказал: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»
«Я очень не люблю комментировать слова каких-то спортсменов, потому что, к сожалению, вся наша спортивная журналистика свелась к обсуждению того, у кого какой гонорар, кто что сказал и какие еще скандальчики можно подогреть.
Я из того поколения, когда спортивная журналистика писала замечательные материалы и оценку спорта, действий, поступков. Я все время вспоминаю, как писала свою первую кандидатскую работу об олимпийском движении.
Я не была на Олимпиаде 1960 или 1964 годов, но, когда читала материалы, у меня была полная картинка того, как проходили состязания, какое напряжение, что было нового, что ждали. Теперь – только баллы, очки, гонорары, скандалы.
Сами слова Глушенкова оставлю без комментариев. Но, наверное, это не вопрос того, какая у тебя профессия. Скорее – какое у тебя воспитание, образование, цели в жизни.
Он сказал про пиво – вы его все запомнили, а я как игрока и не помню», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.
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