Виталий Денисов о пиве: «Две-три бутылки после игры – ничего криминального. Но не надо перебарщивать, когда 10 – это уже другое»

Виталий Денисов прокомментировал слова Максима Глушенкова о пиве.

Ранее полузащитник «Зенита » заявил : «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»

– Правда ли, что Вагнер Лав выходил на поле выпившим?

– Чтобы выходил на поле выпившим перед игрой, при мне такого не было. После игры – возможно, да.

Не секрет ни для кого, что пиво после игры для футболистов – это нормальная тема. Когда это в разумных количествах, то это абсолютно нормально.

В этом ничего криминального нет, если это в допустимой дозе. Но если перерастает в большее, то это уже не восстановление, а что-то другое (смеется).

– Глушенков говорил, что пьет пиво после матчей.

– Повторюсь: в этом нет ничего плохого, если это в допустимых количествах. Две-три бутылки хорошего, качественного пива после игры – это абсолютно нормально. А если у тебя не три бутылки пива, а 10, тут уже, конечно, другое.

В целом после игры можно пить пиво, но не перебарщивать. Говоря это, я никого не призываю ни в коем случае; у каждого человека свое мнение на этот счет, – сказал бывший защитник ЦСКА и «Локомотива » Денисов, выступающий за «Бухару» в Узбекистане.