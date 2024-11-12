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Боккетти о пиве: «Говорить в интервью, что выпиваешь литр – плохой пример для детей, они тоже захотят в 9-10 лет. Хорошие способы восстановиться – лед, холодная вода и массаж»

Сальваторе Боккетти высказался об употреблении пива футболистами.

Максим Глушенков недавно признался, что после матчей выпивает литр пива. Это нормально?

– Читал, что в пиве есть компоненты, которые способствуют восстановлению, но говорить в интервью, что выпиваешь литр... Это плохой пример для детей. Они же смотрят на футболистов – тоже захотят попробовать пиво. Причем в 9-10 лет, ха-ха!

Я к тому, что, если кто-то из игроков хочет выпить пива, нет проблем. Но рассказывать об этом в интервью не стоит. Лучше сказать про лед, массаж, другие способы восстановиться.

– Пиво – плохой способ для восстановления? Как с этим в Италии?

– По-разному. У нас кто-то идет в баню, кто-то пьет пиво. Зависит от человека. Как тренер я считаю, что лед, холодная вода или массаж – хорошие способы восстановиться. Но точно не пиво, – сказал бывший защитник «Спартака».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
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logoСальваторе Боккетти
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алкоголь и спорт
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