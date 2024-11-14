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  • Мостовой о словах Дзюбы про Галактионова. «Шел бы «Локо» на 10-м месте, половина поверила бы ему. Тренера на руках несут, целуют во все места, а как 5 игр проиграли, все мимо него идут»
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Мостовой о словах Дзюбы про Галактионова. «Шел бы «Локо» на 10-м месте, половина поверила бы ему. Тренера на руках несут, целуют во все места, а как 5 игр проиграли, все мимо него идут»

Александр Мостовой отреагировал на слова Артема Дзюбы про тренеров.

Ранее нападающий «Акрона» заявил в интервью, что не пожмет руку Михаилу Галактионову и Сергею Семаку.

«Не знаю про Семака, там «Зенит», а в «Локомотиве»… Он же не просто так что-то говорит, наверняка что-то было.

Я верю его словам, почему нет? Болельщики «Локомотива» не верят? Ну, правильно, они и не будут верить, конечно, тем более он идет сейчас на третьем месте. А вот шел бы сейчас «Локомотив» на десятом месте, половина поверила бы Дзюбе.

Это всегда от результата зависит: команда с тренером выигрывает, они его на руках несут, целуют во все места, а потом пять игр проиграли, они все мимо него идут, и он стоит: «А вы меня понесете? Поцелуете?» Я это видел на протяжении 30 лет», – заявил экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.

Дзюба о Галактионове: «Трусливенький, мнительный. Читает все комментарии, даже что на заборе напишут – ему очень важно. Хочет казаться хорошим, сильным, а он нерешительный»

Дзюба о «Локомотиве»: «Галактионов и Ульянов сидели и боялись. Настолько команда была убита, хотели убрать Тикнизяна и Ненахова. Я поднял знамя: «Вы издеваетесь? Мы всех разорвем»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
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