Нагучев не смотрел интервью Дзюбы: «Уверен, что там 7-летний ребенок с синдромом Туретта пытается отыскать всех, кто его обидел. Все с детства знают, что лучше не говорить долгоиграющей #####»

Роман Нагучев признался, что еще не смотрел интервью Артема Дзюбы.

«Пока не трогал знаменитое на весь день интервью, но и не глядя уверен, что там 7-летний ребенок с синдромом Туретта пытается отыскать всех, кто его обидел. В любом случае ужасно интересно.

Но что бы там ни было, все с детства знают, что лучше всего не говорить долгоиграющей ##### (фигни – Спортс’‘), потому что она может внезапно тебя догнать, хотя ты уже почти в дамках», – написал комментатор «Матч ТВ».

Дзюба поддержал мнение Карпина о комментаторах: «Пришли в себя после того, как пуканы взорвались. Где Генич играл? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком?»

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»)