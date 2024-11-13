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Селюк о словах Дзюбы про агентов: «В Европу его никто не подписал. Он с неправильными людьми работал, эти высказывания – определенные обиды»

Дмитрий Селюк высказался о критике Артема Дзюбы в адрес агентов.

Форвард «Акрона» ранее заявил: «Агенты в российском футболе – зло, они не нужны. Когда у него 10-15 человек в системе, он не будет усираться ради одного – терпи, обтекай, лет через пять выстрелим. Кошмар».

«Возможно, рядом с Артемом не было хорошего агента. Возможно, он мог где-то хорошо играть. Я имею в виду в футболе, а не с точки зрения денег. Думаю, попав в «Зенит», он их заработал. Высказывания Калешина, Дзюбы, некоторых руководителей про агентов говорят о том, что они не понимают деятельность агента. В России деятельность агента сводится к тому, чтобы забрать деньги у футболиста. Я никогда у футболиста ни копейки не взял.

Не нужно упрощать деятельность агента. Хотя я сам не люблю слово «агент», оно какое-то противное. У всех мировых звезд Голливуда есть агенты, у певцов есть агенты. Кто такой агент? Агент – это человек, который поможет правильно выстроить карьеру своему подопечному, чтобы он как можно дальше продвинулся и заработал много денег. Вот чем, в принципе, занимается агент. Но он еще и должен быть юридически грамотным.

Я не думаю, что Дзюба юридически грамотный. Почему-то от Дзюбы даже мне звонит какой-то Гольдман. Как правило, футболисты заканчивают спортшколу и, соответственно, больше времени уделяют спорту. Ну как он сам будет правильно составлять контракты? Правильно выберет себе клуб? И не просто выберет тот, где дадут больше денег. Ладно, сейчас Дзюба популярен, а раньше бродил то в одну команду, то в другую.

Может, кому-то не нужен агент: у кого-то папа старается, кто-то пытается сам или доверяет это дело брату. Если относиться к институту агентства правильно, то агенты могут помочь, посоветовать, подсказать. Хотя, безусловно, со временем это уйдет, и настоящих агентов становится все меньше и меньше. Огромное количество людей сейчас подписывает всех смолоду и потом сидят и ждут, какой клуб обратится.

Может быть, потому Дзюба и недоволен. Он играл в разных клубах – в «Спартаке», «Зените», выступал за сборную, забивал, но в Европу его никто не подписал. Это говорит о том, что он работал с неправильными людьми, и эти его высказывания – это определенные обиды», – считает Селюк

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoЗенит
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Селюк
агенты
logoАкрон
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