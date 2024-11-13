«Спартак» займет почетное 4-5-е место. У «Акрона» другие задачи – остаться в РПЛ». Канчельскис о словах Дзюбы про равные шансы клубов на титул

Андрей Канчельскис оценил слова Артема Дзюбы про шансы «Спартака» и «Акрона».

Форвард клуба из Тольятти ранее заявил, что у красно-белых такие же шансы на чемпионство в Мир РПЛ, как и у его команды.

«Спартак» займет почетное четвертое-пятое место. У «Акрона» другие задачи – остаться в РПЛ, закрепиться в середине турнирной таблицы.

«Спартаку» каждый год ставят максимальные цели – занять первое место, но надо чем-то их подкреплять. Они хотят всех удивить, и они удивляют. Раньше люди как-то удивлялись, а сейчас уже нет», – сказал бывший игрок сборной России.

Артем Дзюба: «Люблю «Спартак» с детства. Все похерили, что в клуб заложил Старостин – дух народной команды. Хотите чего-то добиться – просто зовете Черчесова и Ромащенко»

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