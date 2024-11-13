«Дзюба, иди на ###». Дурасов с «Матч ТВ» выложил слова Уткина о форварде, раскритиковавшем комментаторов

Сергей Дурасов отреагировал на слова Артема Дзюбы роликом с нецензурной бранью.

Нападающий «Акрона » в интервью «Матч ТВ » раскритиковал комментаторов, встав на сторону Валерия Карпина.

Комментатор Сергей Дурасов спустя некоторое время опубликовал видео с участием Василия Уткина .

«Ах да, Дзюба... Дзюба , иди на ### (хрен)», – говорит в ролике Уткин.

«Вы сможете все забрать, все изгадить и все засрать, а насладиться – нет». Уткин ответил Тине стихами Быкова и послал Дзюбу на ###