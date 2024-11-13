«Дзюба, иди на ###». Дурасов с «Матч ТВ» выложил слова Уткина о форварде, раскритиковавшем комментаторов
Сергей Дурасов отреагировал на слова Артема Дзюбы роликом с нецензурной бранью.
Нападающий «Акрона» в интервью «Матч ТВ» раскритиковал комментаторов, встав на сторону Валерия Карпина.
Комментатор Сергей Дурасов спустя некоторое время опубликовал видео с участием Василия Уткина.
«Ах да, Дзюба... Дзюба, иди на ### (хрен)», – говорит в ролике Уткин.
«Вы сможете все забрать, все изгадить и все засрать, а насладиться – нет». Уткин ответил Тине стихами Быкова и послал Дзюбу на ###
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Сергея Дурасова
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