Губерниев о словах Дзюбы про «Локо»: «Это как рубрика «ОБС» – «одна бабка сказала». Где «Локомотив» и где Артем? Обратите внимание, как клуб расцвел без него»
«Артем высказался про «Локомотив». Это было очень странно, как рубрика «ОБС» – «одна бабка сказала».
Я к Артему отношусь с уважением, но сейчас такая история: где «Локомотив» и где Дзюба? Обратите внимание, как без Дзюбы расцвел «Локомотив».
Мне кажется, что в нем говорит глобальная зависть, он играет в команде, которая звезд с неба не хватает, а «Локомотив» борется за золото.
Поэтому, Артем, поспокойнее», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Дзюба о «Локо»: «Есть две группировки – чертановские и измайловские, первые рулят. Сулейманова, Тикнизяна, Ненахова отодвигают – играют те, кто удобен политике партии»
Дзюба о гендиректоре «Локо» Леонченко: «Пародия, он разрушает вокруг себя все. Злопамятный, ненавидит меня еще со времен профсоюза – в лицо не посмел бы сказать, но «убивал» за спиной»
Дзюба о Галактионове: «Трусливенький, мнительный. Читает все комментарии, даже что на заборе напишут – ему очень важно. Хочет казаться хорошим, сильным, а он нерешительный»
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