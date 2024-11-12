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  • Губерниев о словах Дзюбы про «Локо»: «Это как рубрика «ОБС» – «одна бабка сказала». Где «Локомотив» и где Артем? Обратите внимание, как клуб расцвел без него»
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Губерниев о словах Дзюбы про «Локо»: «Это как рубрика «ОБС» – «одна бабка сказала». Где «Локомотив» и где Артем? Обратите внимание, как клуб расцвел без него»

Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывания Артема Дзюбы о «Локомотиве».

«Артем высказался про «Локомотив». Это было очень странно, как рубрика «ОБС» – «одна бабка сказала».

Я к Артему отношусь с уважением, но сейчас такая история: где «Локомотив» и где Дзюба? Обратите внимание, как без Дзюбы расцвел «Локомотив».

Мне кажется, что в нем говорит глобальная зависть, он играет в команде, которая звезд с неба не хватает, а «Локомотив» борется за золото.

Поэтому, Артем, поспокойнее», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Дзюба о «Локо»: «Есть две группировки – чертановские и измайловские, первые рулят. Сулейманова, Тикнизяна, Ненахова отодвигают – играют те, кто удобен политике партии»

Дзюба о гендиректоре «Локо» Леонченко: «Пародия, он разрушает вокруг себя все. Злопамятный, ненавидит меня еще со времен профсоюза – в лицо не посмел бы сказать, но «убивал» за спиной»

Дзюба о Галактионове: «Трусливенький, мнительный. Читает все комментарии, даже что на заборе напишут – ему очень важно. Хочет казаться хорошим, сильным, а он нерешительный»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
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