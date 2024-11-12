Отставка Амарала планировалась на декабрь. Из-за утечки спортдиректор «Спартака» ушел раньше
Томаш Амарал ушел раньше, чем планировалось изначально.
10 ноября красно-белые объявили об отставке спортивного директора, занимавшего свой пост с конца 2023 года.
По информации Спортса’’, клуб не устраивала работа португальского менеджера, так что расторжение контракта планировалось давно. Прекращение сотрудничества должно было произойти в декабре.
На ситуацию повлияла утечка информации, после которой «Амарал поторопил события».
Сообщалось, что у «Спартака» сейчас пять кандидатов на должность спортивного директора.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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