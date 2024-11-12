Отставка Амарала планировалась на декабрь. Из-за утечки спортдиректор «Спартака» ушел раньше

Томаш Амарал ушел раньше, чем планировалось изначально.

10 ноября красно-белые объявили об отставке спортивного директора, занимавшего свой пост с конца 2023 года.

По информации Спортса ’’, клуб не устраивала работа португальского менеджера, так что расторжение контракта планировалось давно. Прекращение сотрудничества должно было произойти в декабре.

На ситуацию повлияла утечка информации, после которой «Амарал поторопил события».

Сообщалось , что у «Спартака » сейчас пять кандидатов на должность спортивного директора.

Резкое увольнение того, кто строил «Спартак». Инсайды