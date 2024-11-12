Резкое увольнение того, кто строил «Спартак». Инсайды

Колонка Чернявского.

На днях Томаш Амарал ушел из «Спартака». Точнее, был уволен, но сыграл на опережение, поэтому решение официально названо обоюдным.

Клуб не устраивала работа спортивного директора (подтверждено гендиректором Олегом Малышевым), отставка планировалась на декабрь. Но случилась утечка в телеграм – и Амарал поторопил события.

В итоге красивая победа «Спартака» над «Акроном» ушла на второй план, ведь стратегически очередное обновление в менеджменте гораздо более важное событие.

* * *

Для начала немного личных впечатлений. Я был на закрытой встрече журналистов с Амаралом весной. Уже тогда показалось, что он сыроват для такой громкой позиции и что в «Спартаке» не угадали.

Да, возможно, размышляю задним умом, но что меня смутило:

• За два часа общения Томаш не дал ни одного конкретного ответа на вопросы. Все очень обтекаемо, осторожно и без деталей – как будто мы сидим на протокольной пресс-конференции с камерами и микрофонами.

• Хорошо, допустим, Амарал не совсем понимал, что такое неформальная встреча. И, возможно, не хотел делиться с посторонними лишними подробностями. Но! Я, например, его спросил: «Зачем «Спартак» ищет вратаря, если есть Максименко и Селихов?» Томаш ответил, что это ложь и вратаря клуб не ищет. Вскоре появился Довбня, а до него обсуждали тьму персон: от Песьякова и Дюпина до Акгацева и Латышонка.

• Не думаю, что Амарал специально вводил в заблуждение, но точно утаил реальность. Он ведь мог сказать что-то вроде: «Нет, основного вратаря не ищем, но нам нужен свой Скотт Карсон (5 лет сидит третьим в «Сити») для атмосферы в раздевалке».

Вместо этого – увиливал, отмахивался, прятался в панцирь. И ладно, когда разговаривать не хочет футболист, но как может быть таким закрытым спортивный директор? Ведь его работа – располагать, впечатлять и убеждать. И прежде всего это касается общения не с медиа, а с потенциальными кандидатами и руководством. Что если на их вопросы Амарал отвечал так же?

У меня было чувство, что Амарал только учится быть спортивным директором. Даже мелькнула мысль: «Как же его на переговорах могут размотать Павел Андреев, Тимур Гурцкая или Герман Ткаченко!»

* * *

Мои впечатления, конечно же, могут быть поверхностными и неверными. К тому же с тех пор мне рассказали про Амарала много разного и даже позитивного.

Из плюсов:

1. После легендарной деятельности Пола Эшуорта впечатлить нетрудно, но Амарал действительно много работал и был помешан на «Спартаке». Например, строил вертикаль работы всех составов и составил рейтинг футболистов «Спартака-2», молодежки и академии, в котором указано, какой игрок, как и когда может подняться в классе.

2. Сверкающий в этом сезоне Манфред Угальде – проект Амарала, которым он очень гордился. Переживал, что у костариканца не идет, а потом просто светился, когда посыпались голы. Плюс провел колоссальную работу, чтобы затащить в клуб Эсекиэля Барко, как бы ни принижали его заслуги в этом трансфере. Это подтверждают все источники Спортса’’.

3. Амарал работал в «Спартаке» не только ради статуса и зарплаты – не цеплялся всеми силами за работу, не занимался приспособленчеством и очень переживал, что его полномочия не такие, как он ожидал. В итоге уехал одним днем и без неустойки – когда понял, что отношения с клубом развалились.

Из минусов:

1. Амарал считал, что никто не должен зарабатывать в «Спартаке» больше Барко (чистый оклад аргентинца – 2,5 млн евро). Из-за этого практически сразу провалились переговоры с вингером Керемом Актюркоглу и форвардом Джоном Кордобой. Мои источники утверждают, что оба отвернулись, когда узнали, что 4-5 миллионов евро в год им не светит.

Причем руководство «Спартака» было готово к таким тратам и объяснениям с Барко. Но это не вписывалось в идеалы Амарала, поэтому мощнейшие трансферы затухли на старте общения.

2. Амарал даже не представлял, как сложно сейчас затащить игрока в Россию. Во многом и из-за этого он провалил летнюю кампанию. Отсюда непродуманные трансферы вингера Маркиньоса и центрального защитника Абены, потому что главный тренер Деян Станкович боялся остаться вообще без усиления.

3. Амарал переоценил возможную магию форварда Виллиана Жозе, который перешел из «Бетиса». Португалец дико переживал, что вместо статусного форварда получил мемного запасного с лишним весом – 139 минут и 0 голов в РПЛ. Томаш ругал Жозе, мотивировал и как мог исправлял ситуацию.

4. По словам собеседников Спортса’’, Амаралу очень не хватало опыта и харизмы для работы спортивным директором в «Спартаке». Да, он был повернут на работе и круглосуточно включен, но часто действовал мнительно и нерешительно.

5. Амарал с трудом принимал, что в «Спартаке» (как и почти в любом российском клубе, да и не только российском) невозможен спортивный директор, который решает все. От вмешательства кучи людей вокруг никуда не деться. Реальность демотивировала и расстраивала португальца. Особенно на фоне неудачного лета, когда под напором Станковича пришлось брать Абену и с Маркиньосом.

Есть и милая история про Амарала. После весенного матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге журналистке стало плохо на пресс-конференции Слишковича. Томаш увидел это и с криками «Вумен из дай, вумен из дай!» побежал звать врача «Спартака». Тот из раздевалки рванул в зал и помог девушке. Все закончилось хорошо!

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По информации Ивана Карпова, претендентов на пост нового спортивного директора пятеро – четыре иностранца и один россиянин.

По ощущениям собеседников Спортса’’, выберут кого-то из иностранцев.

Фото: Stupnikov Alexander/Global Look Press

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