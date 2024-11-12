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  • Экс-менеджер «Спартака» Хаджи об уходе Амарала: «Он в футболе вообще что-то понимает? Набирает состав, командует тренером – это чушь! Сразу сомневался в его назначении»
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Экс-менеджер «Спартака» Хаджи об уходе Амарала: «Он в футболе вообще что-то понимает? Набирает состав, командует тренером – это чушь! Сразу сомневался в его назначении»

Александр Хаджи оценил работу Томаша Амарала в «Спартаке».

«В моем понимании, спортивный директор – это помощник главного тренера по подбору игроков. А сейчас он почему‑то нанимает и увольняет тренеров. Такого просто не должно быть.

Раз спортивный директор такие решения принимает, то набирает и состав. Но у него должно быть семь пядей во лбу, чтобы угадать состав под каждого тренера. Это нонсенс какой‑то! Я сразу сомневался в этом назначении.

У нас тоже были спортивные директоры, но они нам привозили кассеты с записью футболистов, Романцев или Бесков их смотрели. Потом вторые тренеры смотрели игроков, ездили на матчи.

И только тогда давали добро. А сейчас все вверх ногами. Спортивный директор командует главным тренером – это чушь! От этого нельзя ждать ничего хорошо.

Видим, что команда на том же уровне пока осталась, слава Богу. Порой игры радуют, а порой огорчают. Огорчают, так как были приобретены футболисты не того уровня этим спортивным директором. Не знаю, он понимает что‑то в футболе или нет вообще?

Думаю, наш главный тренер все‑таки разберется. Сейчас будет хорошая пауза и состав более‑менее стабилизируется. Не будет такого уже нагнетания со стороны спортивного директора.

Все же если Амарал кого‑то брал, то значит наверняка оговаривалось, что его футболиста обязательно должны ставить… Но тут каждый пишет и говорит свое.

Я вообще удивляюсь, что наш клуб больше всех платит агентам. Это «Спартаку» агент должен платить, что его футболиста взяли! «Спартак» – это же фирма, имя. Раз клуб взял игрока, значит агент хороший – так должно работать.

Почему агенту должны платить? Такого раньше не было у нас. Нас раньше агенты упрашивали, лишь бы взяли их футболиста бесплатно, и он хоть одну игру в «Спартаке» провел. Хоть за дубль. А тут вдруг больше всего заплатили агентам в том году. А кого купили? Все зависит от результата, в этом вся прелесть.

Надеюсь, что «Спартак» поднимется повыше. Будут осечки у лидеров. Без этого не бывает. Футболисты хорошие есть у нас, но состав не стабилизирован.

Поговаривают, что Станкович будет кого‑то убирать сейчас. И слава Богу. Так что пожелаю «Спартаку» успехов. За этот клуб вся страна более все‑таки», – сказал бывший менеджер «Спартака».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoОлег Романцев
logoКонстантин Бесков
Александр Хаджи
logoМатч ТВ
Томаш Амарал
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