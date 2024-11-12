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Амарал считал, что никто в «Спартаке» не должен зарабатывать больше Барко (2,5 млн евро в год). Из-за этого не удались переговоры с Актюркоглу и Кордобой

Томаш Амарал считал, что никто не должен зарабатывать больше Эсекиэля Барко.

Португальский специалист ранее покинул пост спортивного директора «Спартака».

По информации Спортс’’, Томаш Амарал считал, что никто в команде не должен зарабатывать больше Барко (чистый оклад аргентинца – 2,5 млн евро).

Из-за этого не сложились переговоры с вингером Керемом Актюркоглу и форвардом Джоном Кордобой – оба отказались от «Спартака», узнав, что не получат 4-5 миллионов евро в год.

Руководство «Спартака» было готово к таким тратам и объяснениям с Барко, однако это не вписывалось в концепцию Амарала.

Резкое увольнение того, кто строил «Спартак». Инсайды

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДжон Кордоба
logoЭсекиэль Барко
logoКерем Актюркоглу
Томаш Амарал
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