Амарал был недоволен лишним весом у Виллиана Жозе. Экс-директор «Спартака» ругал форварда и пытался исправить ситуацию

Стало известно, чем Виллиан Жозе не устраивал Томаша Амарала.

Бразильский нападающий перешел в «Спартак» из «Бетиса» летом этого года.

По информации Спортса’’, спортивный директор красно-белых Томаш Амарал переживал из-за того, что Жозе не показывает ожидаемых результатов и имеет лишний вес.

Португальский специалист ругал форварда, мотивировал и пытался исправить ситуацию.

Амарал покинул свой пост 10 ноября.

За «Спартак» Виллиан Жозе провел 12 матчей и забил один гол. Его подробная статистика – здесь .

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