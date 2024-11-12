Амарал был недоволен лишним весом у Виллиана Жозе. Экс-директор «Спартака» ругал форварда и пытался исправить ситуацию
Стало известно, чем Виллиан Жозе не устраивал Томаша Амарала.
Бразильский нападающий перешел в «Спартак» из «Бетиса» летом этого года.
По информации Спортса’’, спортивный директор красно-белых Томаш Амарал переживал из-за того, что Жозе не показывает ожидаемых результатов и имеет лишний вес.
Португальский специалист ругал форварда, мотивировал и пытался исправить ситуацию.
Амарал покинул свой пост 10 ноября.
За «Спартак» Виллиан Жозе провел 12 матчей и забил один гол. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’‘
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