Родри: «Мората сказал мне: «Глупый, будь у тебя соцсети – получил бы «Золотой мяч». Как только я выиграл, написал ему: «Смотри, «Золотой мяч» – и никаких соцсетей»

Родри вспомнил слова Альваро Мораты о необходимости пользоваться соцсетями.

«Мората сказал мне: «Ты глупый, будь у тебя соцсети – получил бы «Золотой мяч».

Как только я выиграл, написал ему: «Смотри, «Золотой мяч» – и никаких соцсетей», – рассказал полузащитник сборной Испании .

«Золотой мяч» Родри – феноменален

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