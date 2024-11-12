Родри: «Мората сказал мне: «Глупый, будь у тебя соцсети – получил бы «Золотой мяч». Как только я выиграл, написал ему: «Смотри, «Золотой мяч» – и никаких соцсетей»
Родри вспомнил слова Альваро Мораты о необходимости пользоваться соцсетями.
«Мората сказал мне: «Ты глупый, будь у тебя соцсети – получил бы «Золотой мяч».
Как только я выиграл, написал ему: «Смотри, «Золотой мяч» – и никаких соцсетей», – рассказал полузащитник сборной Испании.
«Золотой мяч» Родри – феноменален
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: COPE
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