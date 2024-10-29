«Золотой мяч» Родри – феноменален

Колонка Славы Палагина.

Важнейший дисклеймер перед тем, как начать: в тексте почти не будет упоминаний Винисиуса и ответов на вопрос о справедливости/несправедливости победы Родри. Затронем бразильца только один раз.

Родри заслужил, чтобы о нем говорили и без того, чтобы принижать остальных, выискивая в них недостатки. Винисиус хорош и, вероятно, еще не раз выиграет, но победа Родри – феномен сам по себе.

Теперь – к главному.

● Простите за лишний пафос, но «Золотой мяч» Родри – напоминание, что футбол в нынешнем формате все еще жив. Чтобы передать величие испанца, недостаточно кинуть в личку тик-ток или посмотреть 20 минут матча – максимум, который выдерживают современные дети, по мнению Флорентино Переса. Нереально объяснить все-все, что делает Родри, если вы устроились в баре за кружкой пива. Шанс есть, только если продолжите веселье в квартире Фернандиньо – у учителя Родри дома тактическая доска.

В этом смысле интересно, как свои задачи на поле формулирует сам Родри: «Главное, что определяет мою игру как опорника – понимание, когда ее нужно ускорить, когда замедлить, когда пойти в прессинг, а когда остаться поглубже с защитниками. Все эти мысли постоянно вертятся у меня в голове. Я на поле для того, чтобы задать нашей атаке динамику, ритм. Исключить хаос, прочитать игру».

Согласитесь, даже звучит тяжеловато. Тем слаще победа Родри, который исполняет настолько сложные вещи.

● Родри – единственный в мире опорник, играющий на 10 из 10.

Пару лет назад Пеп объяснял: «Родри уже сейчас на экстраординарном уровне стабильности. Проводит на топ-уровне не один матч, а серию. Постоянно выбивает перфомансы на 7-8 баллов. Если бы он играл на 3-4, у нас как команды были бы проблемы. Десятка тоже не нужна – оставим это форвардам. А вот 7-8 баллов в каждой игре – то, что нужно».

С тех пор Родри начал кампанию непослушания Пепа. Если и выпадает из диапазона 7-8, то только потому что решил выбить все 10. Кажется, именно такие перфомансы позволили протиснуться сквозь россыпь атакующих звезд и пробраться в список на «Золотой мяч». Пеп зафиксировал изменения прошлой весной: «Прямо сейчас он лучший полузащитник мира. Делает буквально все. Способен тоже на все. Что за трансфер! Тяжело даже представить, что мы бы добились всего этого без Родри. Ни чемпионство, ни требл без него были бы невозможны».

Идеальная иллюстрация к словам Пепа – следующий график.

Чем правее маркер, тем ближе показатель к максимуму среди полузащитников топ-лиг. Собраны самые разные аспекты – оборонительные, атакующие, пасовые. Во всех без исключения Родри либо на вершине, либо максимально близко к ней. Как и сказал Пеп – умеет без исключения все.

● Выиграть индивидуальную награду, играя у Гвардиолы, – не так легко, как может показаться. Несколько лет назад на это открыто жаловался Бернарду: «Не понимаю, почему игроки «Сити» не получают признания. Многие из нас заслуживают, но выбирают всегда почему-то других. Особенно возмутил случай с Де Брюйне. Он уж точно был лучшим в АПЛ».

У несправедливости есть логичное объяснение: главная звезда «Сити» – это Пеп. Речь не только про медийность и попытки каталонца попасть в объектив, но и стиль, который равномерно распределяет славу среди игроков. Тяжело выделить кого-то конкретно, когда команда забивает после десятка передач, задействовав в комбинации всех, включая вратаря.

Пожалуй, наиболее вероятным кандидатом на «Золотой мяч» от «Сити» был Холанд – символично, учитывая, что это единственный, кому позволено не участвовать в коллективной игре. Тот факт, что Родри опередил норвежца, дополнительно подкрашивает победу. Оказывается, взять индивидуальную награду, играя за Пепа и как хочет Пеп, тоже возможно. Просто спросите у Родри.

● Кажется, Родри стал исключением, потому что сам является Пепом среди игроков. Вот как испанец объяснял величие тренера в недавней колонке для The Players Tribune:

«Самая уникальная черта Пепа – то, что он всегда на шаг впереди остальных. Он постоянно эволюционирует. Пытается предугадать момент, когда начнут эволюционировать все остальные. В этот момент меняет игру и добавлять в нее что-то новое. Он никогда не стоит на месте. Невозможно выиграть АПЛ четыре раза подряд, одинаково играя каждый сезон. Соперники обязательно раскусят».

Родри были нужны подобные изменения, чтобы выжить в «Сити». Чтобы занять место Фернандиньо – учился циничным тактическим фолам. Чтобы занять место Гюндогана – прибавлял в игре в пас. Чтобы стать лучшим игроком в мире – научился подключаться к атакам.

Прошлый сезон – пик Родри. Испанец выбивал 0,52 результативных действия за игру – безумие для опорника. Аналогичные показатели в АПЛ были у Бруну Фернандеша и Мартина Эдегора – десяток, которые располагаются намного выше и не тратят столько сил на оборону, как Родри.

● В основе атакующего прогресса Родри лежали две детали.

Во-первых, развалившаяся после требла полузащита «Сити». К старту прошлого сезона от классической четверки Родри – Стоунз – Гюндоган – КДБ из-за травм и трансферов остался только испанец. Пришлось перенастравать пазл и компенсировать утраченные качества. Гюндогана – через неожиданные рывки в атаку (непохожие по типологии, но похожие по внезапности), КДБ – через передачи вразрез. Именно Родри минимизировал эффект потерь.

Во-вторых, шикарное чтение игры от Родри прямо по ходу игры. Испанец объяснял это на примере гола Грузии на Евро: «Мы понимали, что они будут глубоко защищаться, а их нападающие будут держать высокие позиции и ждать шанс в контратаках. Вот почему у меня образовалось пространство на границе штрафной – это была дыра между тройкой их полузащитников и парой форвардов. Эту дыру я и старался заполнить».

● Влияние Родри на игру своих команд хорошо характеризует беспроигрышная серия, состоявшая из 74 матчей. Важно: речь про полные игры, так как у «Сити» были проигрыши по пенальти. Но даже с этой оговоркой рекорд звучит впечатляюще.

Кто-то может справедливо заметить, что Родри играет в командах, которые в принципе мало проигрывают. С другой стороны, именно Родри делал эти команды настолько сильными, чтобы они не проигрывали вообще.

При этом сам Родри максимально сдержанно относился к серии: «Конечно, чувствую гордость, но на самом деле я не гонюсь за подобной статистикой. Если это значит, что я помогаю команде, здорово. Самое главное, чтобы эти рекорды выливались в победы и титулы. Вот что действительно мной движет».

● Важность Родри для «Сити» хорошо отражает весь прошлый сезон. Потеря испанца означала чуть ли не гарантию проигрыша. Возможно, потому Пеп боялся оставить Родри в запасе и использовал его в каждой доступной игре. В какой-то момент так загонял, что опорнику даже пришлось просить выходной через медиа. В итоге дали, но только на проходной матч с «Лутоном».

В этом сезоне «Сити» научился выигрывать без Родри, но его нехватка все равно ощущается. Отражение – проблемы со сдерживание контратак. В этом компоненте испанец тоже предельно хорош – может и потушить в зародыше, и нейтрализовать через отбор или фол.

Прямо сейчас «Сити» принадлежат три игрока, которых покупали в том числе для того, чтобы подменять Родри (Ковачич + Нунеш + Филлипс). Ни один и близко не подобрался к уровню испанца. Тот факт, что даже клуб с деньгами «Сити» не может купить близкую по качествам альтернативу, тоже говорит об уникальности Родри.

● Выход Родри на новый уровень влияния фиксирует поведение соперников, которые теперь намного чаще, чем раньше, адаптируют тактику под испанца. Обычно тренеры подстраиваются под самых ярких – сдваивают фланг (классический метод сдерживания Винисиуса и похожих игроков) или переходят на тройку ЦЗ (классический метод сдерживания Холанда). Подобное появляется и в отношении Родри.

Самый памятный пример – план Англии на финал Евро. Тогда Гарет Саутгейт приставил к Родри персонального опекуна. Показательно, что им был играющий за «Сити» и знакомый с возможностями испанца Фил Фоден. Чтобы воплотить задумку, Саутгейт даже поменял привычное для Англии сочетание в атаке – вот такое место в его плане занимало сдерживание Родри.

● Родри, конечно, хорош, но возможно у него было лучшее образование среди опорников. Речь не про учебу в универе, на которую испанец не забил, даже начав играть в основе «Вильярреала». А про качества, которые ему дал опыт работы с Симеоне и Пепом. «Они играли на моей позиции, поэтому мне проще на ней прибавлять. Оба знают особенности роли и как игроки, и как тренеры. Для меня это важный фактор, потому что я очень, очень быстро учусь. Оба научили меня разным вещам», – резюмировал испанец.

Симеоне и Пеп были опорниками, но разных типажей. В тренерстве тоже пропагандируют диаметрально противоположные ценности. Родри извлек лучшее из обоих подходов. От Симеоне в «Атлетико» досталась надежность в обороне, от Пепа в «Сити» – прогресс при работе с мячом. Чит-код, если хочешь стать лучшим опорником мира.

● Вероятно, разницу в пользу Родри при голосовании сделал международный футбол. Винисиус переживает кризис в сборной Бразилии – такой мощный, что комментирует даже президент. Родри на его фоне – победитель последнего крупного турнира в Европе и его MVP. На оценку не повлиял даже перфоманс в финале, смазанный из-за травмы и меткого решения Саутгейта.

Похвально, как Родри адаптировался в сборной Де ла Фуэнте. По его словам, Испания намного чаще вертикализирует игру и старается навредидить сопернику в каждой атаке, чем «Сити». Несмотря на разницу, все равно блистал. Заодно помогал молодым на правах одного из самых опытных.

● По ходу Евро казалось, что соцсети – чуть ли единственная преграда для Родри перед индивидуальным признанием. Альваро Мората буквально уговаривал его завести инстаграм. Родри не поддавался, даже несмотря на выгоду, которую потенциально упускает (не только персофаны, но и контракты со спонсорами).

«Иногда ребята шутят из-за того, что я просто нормальный. Вообще-то это неправда: если бы они спросили мою жену или мать, то поняли бы, что я не такой уж и ботан. Но да, когда дело касается футбола, это похоже на тяжелую форму зависимости. Вот от чего я не устану никогда и вот почему меня не интересуют соцсети или кроссовки за 400 баксов», – рассказывал Родри.

Что ж, еще один респект.

● Интересно, повлияло ли на голосование кампания, которую Родри начал против напряженного графика матчей. Стал чуть ли не голосом поколения. Травма, из-за которой пропустит весь сезон, добавляет аргументов и придает его словам веса. Но важно понимать, о чем конкретно говорит Родри. Усталость – далеко не единственный его довод.

«Мой опыт говорит, что проводить 60-70 матчей – уже нездоровая ситуация. Топ-игрок готов выдерживать объем из 40-50 матчей. Столько игр он может проводить на топ-уровне. Если матчей больше, начинается просадка в качестве. Его невозможно поддерживать на высоком уровне из-за усталости.

Кому-то это покажется странным, но не все измеряется деньгами или маркетингом. Про качество футбола тоже нельзя забывать. Когда я устал, я не могу показывать классную игру. Если болельщики хотят видеть качество, тогда нам, игрокам, нужно больше отдыхать», – объяснял Родри.

● Финальная мысль: Родри – лучший айтишник среди футболистов.

Сначала долго-долго прокачивался как бэкенд-разработчик. Изучал все, что лежит под капотом опорника – выбор позиции, тактические фолы, реакция на потерю, сдерживание контратак, ритм и качество подготовительных передач. В каждом аспекте вышел на новый уровень.

Потом понял, что добился всего, и начал изучать фронтенд-разработку. Теперь в его игре аспекты, которые видны каждому пользователю aka зрителю. Благодаря ярким подключениям в атаку попадает на главную страницу не реже атакующих звезд.

В итоге превратился в фулстек-разработчика – самого ценного работника на рынке, который может справиться с любой задачей и написать любой код.

Идеальный компьютер, как выразился Луис Де ла Фуэнте.

Родри не похож ни на одну суперзвезду. Ода обладателю «Золотого мяча»

Победа Родри нужнее победы Винисиуса

Родри взял «Золотой мяч»! Первый опорник в истории – и первый испанец за 64 года

Фото: Gettyimages /Gonzalo Arroyo Moreno, David Ramos, Denis Doyle, Visionhaus, Michael Regan; East News /FRANCK FIFE / AFP