Родри о Холанде: «Самый результативный в мире. Единственный, кто может приблизиться к достижениям Роналду и Месси»
Родри назвал Эрлинга Холанда самым результативным игроком в мире.
В текущем сезоне 24-летний форвард провел 11 матчей в АПЛ и забил 12 голов. Он лидирует в списке лучших бомбардиров.
«Самый результативный игрок в мире по цифрам – это Холанд. И к тому же он очень молод и останется таким еще на долгие годы.
Я бы сказал, что это единственный игрок, который может приблизиться к достижениям Криштиану и Месси», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
Холанд быстрее всех забил 75 голов в АПЛ. У форварда «Сити» 12 мячей в этом чемпионате – он лучший бомбардир
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: El Partidazo de COPE
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