Родри о Холанде: «Самый результативный в мире. Единственный, кто может приблизиться к достижениям Роналду и Месси»

Родри назвал Эрлинга Холанда самым результативным игроком в мире.

В текущем сезоне 24-летний форвард провел 11 матчей в АПЛ и забил 12 голов. Он лидирует в списке лучших бомбардиров.

«Самый результативный игрок в мире по цифрам – это Холанд. И к тому же он очень молод и останется таким еще на долгие годы.

Я бы сказал, что это единственный игрок, который может приблизиться к достижениям Криштиану и Месси », – сказал полузащитник «Манчестер Сити ».

Холанд быстрее всех забил 75 голов в АПЛ. У форварда «Сити» 12 мячей в этом чемпионате – он лучший бомбардир