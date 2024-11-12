Родри о вечеринке после «Зологото мяча»: «Я уважаю Винисиуса, не было неуважения. Нужно понять, что это здоровое спортивное соперничество»

Родри заявил, что не проявлял неуважение к Винисиусу.

Полузащитник «Манчестер Сити» опередил вингера «Реала» в голосовании «Золотого мяча» по итогам прошлого сезона.

Испанец после награждения отпраздновал победу в ресторане.

Он вместе с многочисленными гостями хором спел песни Freed from Desire исполнительницы Gala и Bella Ciao (песня итальянских партизан во время Второй мировой войны. Часто используется в качестве кричалки – Спортс’‘), размахивая белыми салфетками.

«Людям нужно понять, что это здоровое спортивное соперничество. Это была частная вечеринка. Если мы поставим камеры в каждом доме...

Не было никакого неуважения, это просто соперничество. Я уважаю Винисиуса», – сказал Родри в интервью Partizado de Cope.