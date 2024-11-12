Родри поставил бы Карвахаля на 2-е место в голосовании «Золотого мяча», Винисиуса – на 3-е
Родри отдал бы Даниэлю Карвахалю второе место в голосовании «Золотого мяча».
Полузащитник «Манчестер Сити» выиграл награду, которую вручили по итогам прошлого сезона.
Вторую позицию в голосовании занял Винисиус, третье – Даниэль Карвахаль. Оба представляют «Реал».
Родри заявил, что если бы он голосовал, то поставил бы Карвахаля на второе место, а Винисиуса – на третье.
Напомним, что хавбек «Ман Сити» обошел вингера «Реала» на 41 балл.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Lance
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