Депутат Роднина о возвращении пива на стадионы: «Если это главная проблема российского футбола, возможно, он станет лучше после ее решения»

Ирина Роднина высказалась о возвращении пива на стадионы в России.

Ранее сообщалось , что Госдума рассмотрит законопроект о снятии запрета на продажу пива на российских стадионах после Нового года.

«Невозможно постоянно обсуждать эту тему. Если это главная проблема для российского футбола, возможно, решив ее, и футбол у нас станет лучше», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы.

Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Госдума близка к снятию ограничения по прохождению законопроекта. Попросил Минздрав обновить позицию по данному вопросу»