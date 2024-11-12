Депутат Роднина о возвращении пива на стадионы: «Если это главная проблема российского футбола, возможно, он станет лучше после ее решения»
Ирина Роднина высказалась о возвращении пива на стадионы в России.
Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о снятии запрета на продажу пива на российских стадионах после Нового года.
«Невозможно постоянно обсуждать эту тему. Если это главная проблема для российского футбола, возможно, решив ее, и футбол у нас станет лучше», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы.
Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Госдума близка к снятию ограничения по прохождению законопроекта. Попросил Минздрав обновить позицию по данному вопросу»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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