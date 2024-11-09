Олег Матыцин: «Возвращение пива в Госдуме сейчас не рассматривается. Будет инициатива – рассмотрим»
Олег Матыцин ответил на вопрос о возвращении пива на стадионы.
«В Государственной Думе вопрос возвращения пива сейчас не рассматривается. Если будет инициатива, рассмотрим», – сказал председатель комитета по спорту Государственной думы РФ.
Ранее заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин поддерживает предложение разрешить продажу пива на стадионах.
Запрет на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах действует в России с 2005 года. Он приостанавливался на время проведения в России некоторых крупных международных соревнований, в частности, чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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